Нацполиция вскрыла попытку фальсификации конкурса по строительству жилья для армии

Нацполиция подозревает должностное лицо Минобороны в попытке сфальсифицировать конкурс возможность строить жилье для военнослужащих и членов их семей за взятку в 1 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Департамента стратегический расследований Нацполиции.

"1 млн долл. США за "решение вопроса" с победой в конкурсе на строительство жилья для военнослужащих — Нацполиция сообщила о подозрении должностному лицу Минобороны и его сообщнику. Им инкриминируют приготовление к совершению мошенничества, совершенное в особо крупных размерах (ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины)", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, подозреваемый — руководитель одного из региональных управлений капитального строительства Министерства обороны. Какого именно, полиция не сообщает, но отмечает, что работали по делу оперативники управления стратегических расследований в Одесской области и следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины.

"Во время проведения обысков следователи и прокуроры изъяли ряд доказательств, в том числе и документы, в которых заранее определен победитель", — отметили в полиции.

23 июля на основании полученных доказательств обоим фигурантам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. По данным следствия, подозреваемые намеревались получить от представителя общества 1 млн долл. США и" решить вопрос " с победой в тендере, а затем возможность строить жилье для военнослужащих и членов их семей.

Сейчас решается вопрос об избрании мер пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы от 5-ти до 12-ти лет с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Офис Генерального прокурора Украины.

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