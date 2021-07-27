Экономика 10 минут назад

Нацполиция вскрыла попытку фальсификации конкурса по строительству жилья для армии

Строительство служебного жилья сопряжено коррупционными скандалами

Нацполиция вскрыла попытку фальсификации конкурса по строительству жилья для армии Нацполиция вскрыла попытку фальсификации конкурса по строительству жилья для армии

Нацполиция подозревает должностное лицо Минобороны в попытке сфальсифицировать конкурс возможность строить жилье для военнослужащих и членов их семей за взятку в 1 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Департамента стратегический расследований Нацполиции.

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"1 млн долл. США за "решение вопроса" с победой в конкурсе на строительство жилья для военнослужащих — Нацполиция сообщила о подозрении должностному лицу Минобороны и его сообщнику. Им инкриминируют приготовление к совершению мошенничества, совершенное в особо крупных размерах (ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины)", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, подозреваемый — руководитель одного из региональных управлений капитального строительства Министерства обороны. Какого именно, полиция не сообщает, но отмечает, что работали по делу оперативники управления стратегических расследований в Одесской области и следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины.

"Во время проведения обысков следователи и прокуроры изъяли ряд доказательств, в том числе и документы, в которых заранее определен победитель", — отметили в полиции.

23 июля на основании полученных доказательств обоим фигурантам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. По данным следствия, подозреваемые намеревались получить от представителя общества 1 млн долл. США и" решить вопрос " с победой в тендере, а затем возможность строить жилье для военнослужащих и членов их семей.

Сейчас решается вопрос об избрании мер пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы от 5-ти до 12-ти лет с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Офис Генерального прокурора Украины.

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