Секретарь Совета национальной безопасности и обороны(СНБО) Алексей Данилов на деется, что западные партнеры будут помогать Украине активнее чем Афганистану. Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

"Прежде всего мы четко есть понимание, что мы имеем надежду, что партнеры будут более активно нам помогать. Но нам свое делать. Кроме нас никто нашу страну защищать не будет. И в последнее время Владимир Зеленский как Верховный главнокомандующий, как президент нашей страны — максимально занимается активизацией того, что касается военной составляющей", — сказал он.

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Данилов добавил, что на заседании СНБО утверждены две очень мощные, фундаментальные программы: программа ракетного перевооружения Украины и программа, касающаяся украинского флота.

Также секретарь СНБО упомянул достаточно вялую реакцию Запада на присвоение Россией украинской коллекции скифского золота(которую Украина не может вернуть уже 7 лет), на то что пророссийскими сепаратистами сбили малайзийский боинг MH17, который направлялся из Нидерландов, а также на то что самолет страны члена ЕС и НАТО Латвии посадили в Минске.

"Мы занимаемся своим. Нам свое делать. Я еще раз подчеркиваю, что кроме нас нашу страну никто защищать не будет. И это надо осознать. И мы это осознали. И никаких надежд на то, что сюда придут какие-то военные и будут защищать нашу страну, у нас нет. Помощь та, которая сегодня есть по вооружению, по обучению, то это очень важная составляющая. И мы благодарны тем партнерам, которые нам это помогают делать. Но когда наши партнеры не хотят поставлять нам защитные вещи ... Кстати, немцы нам ничего не поставляют, они считают, что они не могут. Я не знаю почему. Кстати, немецкого оружия в Афганистане более чем достаточно было", — сказал Данилов.

Напомним, Данилов считает, что власти США могли бы применять активные финансовые и экономические действия вместо выражения обеспокоенности в ответ на российскую агрессию в отношении Украины.