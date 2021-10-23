"Надеюсь вернуться": Голодающий Саакашвили написал письмо Садовому

Находящийся в грузинском следственном изоляторе бывший президент Грузии Михеил Саакашвили написал письмо мэру Львова Андрею Садовому, поблагодарив его за поддержку и выразив надежду на возвращение в Украину, где по-прежнему формально занимает должность главы Национального совета реформ.

Как сообщил на своей странице в Facebook сам Садовой, письмо было передано через депутата Верховной Рады Елизавету Ясько, которую, как утверждают и Саакашвили, и она сама, связывают с экс-президентом романтические отношения.

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"Лиза Ясько вчера была у Михеила. Передал нам привет. А ночью ему стало хуже. Михеил Саакашвили нуждается в госпитализации и качественной медицинской помощи. Я надеюсь, что грузинское достоинство будет выше желания свести счеты. Мы не имеем права оставить нашего друга в беде! Украинская власть не сможет просто отмолчаться", — написал мэр.

В записке Садовому, написанной на украинском языке, Саакашвили благодарит его и заверяет в верности Украине, которую тайно покинул перед недавними местными выборами в Грузии.

"Уважаемый друг Андрей! Очень был счастлив прочитать твои слова поддержки. И для меня, и для Лизы такое человеческое отношение сейчас решающее. Я имел этот долг помочь Грузии, но ты также знаешь, что я очень люблю и верен Украине и надеюсь в ближайшее время вернуться", — заявил он.

Ясько же ранее заявила на своей странице в Facebook, что в ночь на 23 октября состояние голодающего в СИЗО Саакашвили резко ухудшилось.

"Из-за длительного голодания и слабости, связанной с этим, было проведено экстренное переливание крови... Нужно немедленно провести новый консилиум врачей, который предоставит заключение относительно госпитализации Михеила. Призываю омбудсменов Украины и Грузии, а также грузинское правительство без промедления действовать, чтобы спасти Михеила", — написала она.

По словам подруги Саакашвили, нужно бороться за его перевод именно в частную клинику, которой можно доверять и где его жизнь и здоровье "будут вне опасности", а никак не в тюремную больницу в тбилисском районе Глдани, куда грузинские власти готовы перевести экс-президента.

Напомним, что Саакашвили тайно приплыл в Грузию в ночь на 29 сентября, выбравшись из порта Поти в грузовике с молочными продуктами, после чего быстро съездил в Батуми, где записал видеоролик, и уехал в Тбилиси, где в квартире водителя грузовика его и задержали правоохранители.

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Экс-президенту вменили незаконный переход границы, что в Грузии считается уголовным преступлением, и поместили в СИЗО в городе Рустави. Тот, в свою очередь, объявил голодовку.

Помимо того, в предыдущие годы против него заочно было вынесено два приговора с санкцией в виде тюремного заключения — один за злоупотребление полномочиями при помиловании четырех сотрудников МВД Грузии, осужденных по делу об убийстве банковского служащего Сандро Гиргвлиани, а второй за организацию нападения на бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили.