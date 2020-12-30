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1 час назад

"ПЗУ Україна": надійна підтримка вашого бізнесу

Сьогодні ринок страхування України налічує біля 215 компаній. Як знайти свого надійного партнера з чималого списку?

Фото тут та далі: "ПЗУ Україна" Фото тут та далі: "ПЗУ Україна"
Фото тут та далі: "ПЗУ Україна"
PR-материал

Головна особливість сьогодення — це виклики, що змушують змінюватися. Але думка — яким чином мінімізувати ризики від раптових змін, що нас оточують, займає нашу увагу найбільше. Замість того аби розмірковувати над покращеннями у бізнесі, трансформації та про нові можливості, більшість керівників та власників бізнесу зосереджено розмірковують над одним питанням сьогодні — як вижити?

Страхування не має секретного рецепту довголіття для бізнесу, але точно може подбати про непередбачувані фінансові ризики.

Сьогодні ринок страхування України налічує біля 215 компаній. Як знайти свого надійного партнера з чималого списку?

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 ТОП-три ознаки надійності страхової:

  1. Наявність прозорої фінансової звітності, яку підтверджують аудитори Великої четвірки; 
    2. Стабільна історія розвитку компанії на страховому ринку України; 
    3. Міцне коріння з материнською компанією.

Польська материнська компанія пише свою історію вже 200 років, в Україні компанії групи "ПЗУ Україна" на ринку страхування вже майже 30 років. З повагою відносимося до клієнтів та партнерів, тому надаємо прозору фінансову звітність ще з тих часів коли це не було вимогою Регулятора. Компанії групи "ПЗУ Україна", "ПЗУ Україна страхування життя", та "СОС Сервіс Україна" отримують підтвердження своєї звітності аудиторами Великої четвірки.

"ПЗУ Україна" виплачує, це мотто компанії починаючи з 2010 року. За даними звітності ринку страхування України за 9 місяців 2020 року, "ПЗУ Україна" №1 за рівнем виплат та показує зростання на 66% порівняно з динамікою з 2019 роком.

Допомога без лімітів

Покриття лікування COVID-19 сьогодні вже необхідність. У відповідь на зростаючу потребу та аби підтримати клієнтів, за договорами корпоративного медичного страхування компанія "ПЗУ Україна" надає клієнтам можливість* отримати медичну допомогу у випадку захворювання на COVID-19, у тому числі консультації з лікарем, лікування у стаціонарі та оплату необхідних ліків, у межах страхової суми.

"Як страхова компанія, що працює на ринку вже близько тридцяти років, ми досконало розуміємо вагомість зобов'язань перед клієнтами. Наші клієнти знають, що "ПЗУ Україна" гарантує надійну підтримку на найвищому європейському рівні. Задоволеність та довіра клієнта є для нас пріоритетом та тією цінністю, що визначає репутацію компанії і гарантує довгострокову фінансову стабільність", — прокоментував Марек Бабіцький, Член Правління "ПЗУ Україна"

*програма діє з 01 січня 2021 року

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