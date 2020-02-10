"Нафтогаз" изучает возможность продолжения международных судов с "Газпромом"

НАК "Нафтогаз Украины" рассматривает возможность подачи новых судебных исков против российского "Газпрома".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

По его словам, спорные вопросы возникают в ситуации, когда европейские компании, которые покупают газ у "Газпрома", не могут перенести точки передачи газа по текущим контрактам на границу Россия — Украина.

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Кроме этого, независимые от "Газпрома" газодобывающие компании не могут экспортировать газ с РФ, не могут осуществлять транзит газа из Средней Азии через территорию РФ.

"Недавно нами были выявлены обстоятельства о роли "Газпрома" в операциях с долговыми обязательствами "Росукрэнерго", по которым "Нафтогаз" понес значительные убытки", — написал Витренко.

Он отметил, что "Нафтогаз" попробует договориться с "Газпромом" по спорным вопросам без обращения в суд.

"Конечно, лучше решать все проблемные вопросы без судебных процессов. Поэтому мы планируем сначала эти вопросы попробовать обсудить с "Газпромом", — подчеркнул он.

"Сейчас мы изучаем возможности "Нафтогаза" для решения указанных проблем, среди которых можно выделить следующее:

– жалоба в европейский антимонопольный орган (с перспективой судебного процесса в суде Европейского Союза) о злоупотреблении "Газпромом" своим доминирующим положением;

– международный арбитраж в городе Цюрих по новому транзитному контракту;

– международный арбитраж в Стокгольме по контракту между "Нафтогазом" и "Газпромом" по переуступке долговых обязательств "Росукрэнерго".

Витренко подчеркнул, что решение этих проблем позволит получить следующие выгоды:

– дополнительные миллиардные доходы от транзита;

– снижение цены на газ в Украине на 25% процентов даже без прямых поставок со стороны Газпрома и без политически мотивированной коррупции, которая может быть с этим связана;

– миллиарды долларов компенсации за потери от операций с долговыми обязательствами "Росукрэнерго".

Витренко добавил, что если переговоры с "Газпромом" провалятся, то "Нафтогаз" обратится к политическому руководству государства для достижения договоренностей на межгосударственном уровне.