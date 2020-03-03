"Нафтогаз" отреагировал на заявление АМКУ об открытом деле из-за злоупотреблений

В НАК "Нафтогаз Украины" отреагировали на заявление Антимонопольного комитета об открытии дела о возможном злоупотреблении НАК монопольным положением при установлении цен на природный газ для населения с 1 ноября 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

В госкомпании заверили, что узнали о претензиях АМКУ не от самого комитета, а из СМИ. То есть, официальным путем в день обнародования заявления комитета в "Нафтогаз" эта информация не поступала.

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В то же время в НАК напомнили, что цены на газ для населения определялись в этот период непосредственно Кабинетом министров, а не госкопанией. В частности, цена и условия поставки газа для этой категории потребителей с 1 ноября 2018 года четко установленные постановлением КМУ №867 от 19 октября 2018 года.

"Правительство обязало "Нафтогаз" продавать газ поставщикам газа для населения на условиях, определенных постановлением о спецобязательствах (ПСО). В этом Кабмин опирался на статью 11 Закона Украины "О рынке природного газа". "Нафтогаз" не имеет права не выполнять требования правительства, прописанные в постановлении о ПСО", — говорится в заявлении.

"Однако есть еще один важный момент: ни один покупатель газа в Украине не обязан покупать газ у "Нафтогаза" на этих условиях. На украинском рынке газа существуют сотни других поставщиков газа — из числа как импортеров, так и частных добытчиков. То есть: мы должны поставлять на определенных правительством условиях. Однако никто не должен на этих условиях покупать. И выбор есть", — подчеркнули в НАК.

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Там также добавили, что ожидают более подробной информации от регулятора по начатому делу, чтобы сформировать свою юридическую позицию.

Ранее Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) открыл дело о возможном злоупотреблении НАК "Нафтогаз Украины" монопольным положением при установлении цен на природный газ для населения с 1 ноября 2018 года.

Напомним, в конце декабря 2019 года Кабмин предоставил предприятиям ТКЭ возможность уменьшать размер платы за отопление, если цена газа, приобретенного в соответствующем месяце отопительного сезона, ниже цены, которая учтена в структуре тарифов.

Процент уменьшения платы за отопление зависит исключительно от стоимости природного газа, учтенного в структуре действующих тарифов на услуги теплоснабжения и удельного веса этой составляющей в структуре себестоимости услуги.