Политика 20 минут назад

Найменша в історії України збірна на Олімпіаді — це результат недофінансування, — Палатний

Артур Палатний наполягає на тому, що держава має більше уваги приділяти масовому спорту і відновити фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Найменша в історії України збірна на Олімпіаді — це результат недофінансування, — Палатний Найменша в історії України збірна на Олімпіаді — це результат недофінансування, — Палатний

Найменша в історії незалежної України збірна на Олімпійських іграх — наслідок недофінансування масового спорту в державі. Про це заявив керівник виконкому "УДАРу" Артур Палатний.

"Сьогодні стартують Олімпійські ігри, на яких Україна представлена найменшою делегацією за всю історію виступів — 157 спортсменів, які візьмуть участь у 25 видах спорту. З кожними Іграми кількість учасників від нашої країни зменшується. Це сумний результат того, що спорт в Україні продовжує фінансуватися за залишковим принципом. Крім того, ситуацію погіршує корупційний розподіл ресурсів. По суті, перемоги українських спортсменів відбуваються не завдяки, а всупереч державі", — наголосив Палатний.

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Він наполягає на тому, що держава має більше уваги приділяти масовому спорту і відновити фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

"Спорт великих досягнень починається з майданчика у подвір’ї багатоповерхового будинку, з обладнаного спортзалу у школі. Крім того, зараз велика проблема, що держава фактично перестала фінансувати дитячо-юнацькі спортивні школи. Передача фінансування ДЮСШ виключно на місцевий рівень призвела до їх деградації. Модернізовані українські дитячо-юнацькі спортивні школи мають стати важливою частиною системи, яка стимулює розвиток спорту. Чим більше держава витрачає коштів на те, щоб діти мали змогу займатися спортом, а тренери отримували достойну зарплату, тим більше шансів вигравати олімпійські медалі", — зазначив керівник виконкому "УДАРу".

Палатний переконаний, що розвиток масового спорту не тільки збільшить кількість чемпіонів міжнародних змагань, а й сприятиме здоров’ю українців.

"Саме стимулювання масового спорту принесе Україні не лише нових чемпіонів, а й зміцнення загального здоров’я громадян. У Києві завдяки програмі Віталія Кличка спортивні майданчики є в багатьох дворах та парках. Так має бути по всій країні. Треба приділяти увагу забезпеченню шкіл та вишів спортивним знаряддям. На законодавчому рівні потрібні зміни: дати можливість залучати у спорт спонсорів, надаючи їм податкові пільги за підтримку обдарованих дітей. Тоді Україна під час Олімпіади буде рахувати медалі", — підсумував політик.

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