"За перевод денег с карты на карту будут брать налог в 19,5%": почему это фейк

Украинский сегмент интернета сотрясает очередная "зрада". Ряд СМИ сообщили о том, что в Украине появится новый налог, который коснется всех без исключения украинцев. Якобы все пользователи банковских карт должны будут платить налоги с каждого платежа на карту. Цена вопроса — 18% подоходного налога плюс 1,5% военного сбора. И только если платеж от близких родственников, то налога якобы удастся избежать.

Первоисточником новости, на который ссылались СМИ, указывался Telegram-канал "Адвокат права" с аудиторией в 97 тысяч подписчиков. Причиной такого налога телеграм-канал называл и тот факт, что в Украине теперь нет такого понятия как банковская тайна (имелось ввиду постановление Нацбанка Украины №13 от 31.01.2020, которое определяет перечень государственных органов, которые могут иметь доступ к банковской тайне — Delo.ua).

Отметим, что "новость" не первый раз появляется в Уанете — в конце января 2020 года подобную "зраду" уже разгоняли некоторые СМИ. И еще тогда Государственная налоговая служба публиковала опровержение.

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Сделала она это и во вторник, 18 февраля:

"Никаких новых налогов не вводится! Информация о том, что вводится новый налог, и теперь будут облагаться все средства, которые поступают на частные карты, не соответствует действительности", — говорится в сообщении Государственной налоговой службы.

В частности налоговики отметили, что информация о банковских счетах обычных физлиц (которые не являются физцлицами-предпринимателями) может быть предоставлена банком только в том случае, если банк получит запрос от Государственной налоговой службы о наличии банковских счетов, или же по решению суда, который обяжет банк раскрыть информацию о движении средств или любую другую.

Быстрое распространение информации о введении налога на частные переводы назвал "национальной забавой" на своей странице в Facebook специалист по PR и коммуникациям ПриватБанка в Киеве Александр Жильцов. "Есть такая национальная забава — "зраду" разгонять! Это весело. Люди в панике, делятся эмоциями — "все пропало", — написал он.

Дальше Александр Жильцов уже серьезно объяснил, что банки не передают информацию о поступлении на личные карточки своих клиентов Налоговой службе, а, соответственно, — она не сможет облагать частные переводы.

"Согласно ст.60 ЗУ "О банках и банковской деятельности", информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известна банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьим лицам при предоставлении услуг банка, является банковской тайной. Информация, содержащая банковскую тайну, раскрывается банками, в частности, по письменному запросу или с письменного разрешения соответствующего юридического или физического лица; по решению суда; центральному органу исполнительной власти, реализующему государственную налоговую политику — по его письменному требованию о наличии банковских счетов. Таким образом, банк не предоставляет в органы налоговой службы информацию о движении денежных средств по счетам клиентов без их разрешения или соответствующего решения суда. Также отмечаем, что Банк не является налоговым агентом при взаиморасчетах с помощью платежных карточек между клиентами, а потому лицо самостоятельно определяет доходы, подлежащие налогообложению", — написал эксперт.

Кому выгодно распространять такие фейки

Примечательно, что "новость" появилась накануне проведения акции предпринимателей против введения "драконовских" фискальных законов под Офисом президента. Кроме того, на днях Кабмин Гончарука будет отчитываться перед народными депутатами о проделанной работе.

О том, что такой разгон информации может быть выгоден тем, кто хочет подать в плохом свете правительство и премьер-министра, и тем самым добиться их отставки, говорит в комментарии Delo.ua глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак. "Это могут быть люди как из самого Кабмина, так и из Офиса президента. Мы знаем, там недавно прошла ротация (Главу Офиса Андрея Богдана сменил Андрей Ермак — Delo.ua). Это может быть внутренняя подковерная борьба обиженных или тех кто хочет набрать больше веса", — говорит эксперт.

Даже время, выбранное для распространения такой фейковой информации, Андрей Новак считает удачным с той позиции, что сейчас есть волна недовольства в обществе социально-экономической ситуацией и внутренними скандалами власти.

"Это классическая "зрада", классическая информационная атака с целью дестабилизировать общественное мнение и дискредитировать власть и государственные институты в глазах общества, спровоцировать настроения неудовлетворения и агрессии. В таких вещах нужно внимательно отслеживать кто и для чего этим занимается", — рассуждает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.



По его словам, за такими действиями может стоять "кто угодно из оппонентов власти". И даже после того, как тот или иной человек убедится, что эта информация не соответствует действительности, подобные настроения так или иначе сохранятся — как говорится, "ложечки нашлись, а осадочек остался", говорит он.



При этом, как отмечает эксперт, вопрос с теневым сектором экономики, часть которого сосредоточена на подобных карточных переводах, государству, действительно, нужно решать.

С Бортником согласен и политтехнолог Ярослав Макитра. Он говорит, что подобные технологии используются для дискредитации оппонентов — как в бизнесе, так и политических. И в случае последних, подхватывают такую информацию те политики, кому выгодна критика власти, часто раскручивая ее в силу непонимания. Также часто не вникают в суть и рядовые потребители информации в силу неумения работать с ней и отсутствия информационной гигиены, говорит политтехнолог.

"Многие представители власти, которые должны были бы разобраться и вникнуть, сами подливают масла в огонь, часто не понимая, что говорят", — добавляет он.



Макитра говорит, что большую роль также играет и то, что общество реагирует на негативные вещи намного быстрее, чем на позитивные. А это, в свою очередь, повышает градус нервозности среди граждан.

"Если при распространении информации вливаются деньги в негатив, а в позитив — нет, то негатив победит. К сожалению, человек негативную информацию воспринимает быстрее. В случае с денежными переводами — информацию прочтут многие, но на практике столкнется и убедится в том, что это неправда, значительно меньше людей. А у других негатив отложится на уровне подсознания. Исследования часто показывают, что относительно определенных тем из прошлого, информация о которых со временем прошла опровержение, люди помнят не его, а первую волну — хлынувший негатив. Анализируют и вникают немногие", — говорит Макитра.

Ранее Delo.ua подробно рассказывало, что означает постановление НБУ о банковской тайне. Теперь силовые ведомства могут получать доступ к банковским счетам без решения суда.

Надия Михальчук, Дарья Нинько, специально для Delo.ua