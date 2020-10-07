Экономика 20 минут назад

Налоговая прогнозирует сокращение числа крупных налогоплательщиков на 20%

Это связано с изменением критериев отнесения налогоплательщиков к категории крупных

Фото: pikist.com Фото: pikist.com
Фото: pikist.com

Государственная налоговая служба (ГНС) Украины утвердила реестр крупных налогоплательщиков страны на 2021 год, в который вошли 1 375 субъектов хозяйствования.

Причем по сравнению с реестром на 2020 год количество предприятий сократилось на 254 плательщика, сообщает пресс-служба ГНС в Facebook.

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"Это связано с изменением критериев отнесения налогоплательщиков к категории крупных, что предусмотрено Законом №466", — пояснили в ведомстве.

"Так, согласно Налоговому кодексу Украины, крупный налогоплательщик — это, в частности, юридическое лицо, у которого объем дохода от всех видов деятельности за последние четыре последовательных налоговых (отчетных) квартала превышает эквивалент 50 млн евро, или общая сумма налогов, сборов, платежей, уплаченных в госбюджет (кроме таможенных платежей) за такой же период превышает эквивалент 1,5 млн евро", — уточнили там.

Известно, что ранее общая сумма налогов, сборов, платежей, уплаченных в госбюджет, составляла 1 млн евро налоговых и таможенных платежей.

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"Включение предприятий в Реестр крупных налогоплательщиков на 2021 год уже проходило по обновленным критериям. В новый реестр не попали 535 плательщиков, которые сегодня обслуживаются в Офисе крупных налогоплательщиков ГНС и находятся в Реестре-2020. Зато Реестр-2021 пополнился 281 новым крупным плательщиком, из которых, в частности, 94 — предприятия торговли, 27 — финансовые и страховые учреждения", — говорится в сообщении.

Напомним, Всемирный банк ожидает падение ВВП Украины в 2020 году меньшим, чем во многих странах региона — на уровне 5,5%, с восстановлением 1,5% в следующем году.

Как сообщалось, Украина провела реорганизацию территориальных органов Государственной налоговой службы, что является одним из структурных маяков Международного валютного фонда.

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