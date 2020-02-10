В налоговой утверждают, что количество физлиц-предпринимателей в Украине растет

К началу 2020 года количество зарегистрированных физлиц-предпринимателей (ФЛП) в Украине составила 1 млн 885,9 тысяч человек, что что на 19,8 тысяч больше, чем на начало 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы (ГНС).

По данным ГНС, существенно возросло количество ФЛП на упрощенной системе налогообложения — к началу текущего года их стало почти на 93,8 тысяч человек больше.

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"Так, если на 1 января 2019 года на упрощенной системе налогообложения находилось 1,39 млн человек, то на 1 июля их количество снизилось до 13,6 млн плательщиков. Впрочем, уже на 1 января этого года произошел рост до 1,5 млн предпринимателей. При этом, третью группу выбрали 596 тысяч человек, что на 79 тысяч больше, чем на 1 января предыдущего года", — отмечают в ГНС.

В ведомстве также обращают внимание на положительную динамику роста бюджетных поступлений от единого налога.

В частности, в 2019 году плательщиками было уплачено 24,95 млрд грн единого налога, что на 25,5% больше, чем в 2018 году.

"Эти цифры свидетельствуют об оживлении деловой активности на уровне микробизнеса на упрощенной системе, и, соответственно, увеличение поступлений в бюджет от единого налога. Со своей стороны, налоговая служба и в дальнейшем будет улучшать качество налогового сервиса, в том числе и расширение перечня и качества электронных услуг", — заявил председатель ГНС Сергей Верланов.

Тем временем, информация Сервиса мониторинга регистрационных данных украинских компаний для защиты от рейдерских захватов и контроля контрагентов Opendatabot свидетельствует о том, что нововведения в законах в отношении бизнеса привели к уменьшению регистраций физлиц-предпринимателей.

Ранее платформа Опендатабот запустила возможность для физических лиц-предпринимателей в Украине платить налоги и подавать отчеты в Опендатабот.