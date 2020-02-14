Финансы 1 час назад

Налоговики призвали бухгалтеров и продавцов не хранить посттерминальные чеки

Законодательство не содержит таких требований

Налоговики призвали бухгалтеров и продавцов не хранить посттерминальные чеки Налоговики призвали бухгалтеров и продавцов не хранить посттерминальные чеки
Фото: YouTube

Налоговое и банковское законодательство не содержит требований по хранению продавцами чеков с POS терминалов. Об этом сообщает пресс-служба ГНС на своей странице в Facebook.

"Продавцам не нужно сохранять чеки с POS терминалов. Вы наверняка видели, как продавцы хранят копии квитанций платежных терминалов (чеки с POS терминалов). Это можно увидеть почти в каждой торговой сети. В этом нет смысла, потому что налоговое и банковское законодательство требований хранить такие чеки не содержит", — говорится в сообщении.

В ГНС отметили, что бухгалтеры и продавцы сохраняют посттерминальные чеки, потому что считают, что они могут понадобиться при налоговых проверках, однако, это не так.

Кратко и по делу в Telegram

Читайте также:
Половина банковских операций в Украине осуществляется карточками — НБУ (ФОТО)

Ранее сообщалось, что популярность безналичного расчета в Украине постоянно растет. Бум на установку платежных терминалов в областных центрах Украины произошел накануне Евро-2012, бизнес готовился обслуживать большое количество иностранных туристов. Но в небольших населенных пунктах до сих пор рассчитаться картой остается проблемой, та же ситуация на рынках и в маленьких продуктовых магазинчиках.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В налоговой утверждают, что количество физлиц-предпринимателей в Украине растет
В налоговой утверждают, что количество физлиц-предпринимателей в Украине растет
Украинцы заработали в 2019 году более 100 млрд гривен, разбогатев почти в полтора раза
Украинцы заработали в 2019 году более 100 млрд гривен, разбогатев почти в полтора раза
Налоговики вместе с IT-компанией ежемесячно "выводили в тень" почти 500 млн гривен — СМИ
Налоговики вместе с IT-компанией ежемесячно "выводили в тень" почти 500 млн гривен — СМИ
Загрузка...
Новое видео
Зоя Литвин про "Освіторію" та сучасну українську школу

Новости дня

  1. В Киеве на месте завода планируют построить несколько многоэтажек

  2. Украинский стартап создал первую в мире портативную печь (ФОТО)

  3. Рестораны разрывают договоры с Glovo? Что происходит с доставкой еды в Киеве

  4. Украинцы массово скупают маски, спрос на которые вырос в 50 раз, а цены — вдвое

  5. В Китае нашли эффективный способ лечения смертельного коронавируса

Загрузка...