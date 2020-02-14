Налоговики призвали бухгалтеров и продавцов не хранить посттерминальные чеки

Налоговое и банковское законодательство не содержит требований по хранению продавцами чеков с POS терминалов. Об этом сообщает пресс-служба ГНС на своей странице в Facebook.

"Продавцам не нужно сохранять чеки с POS терминалов. Вы наверняка видели, как продавцы хранят копии квитанций платежных терминалов (чеки с POS терминалов). Это можно увидеть почти в каждой торговой сети. В этом нет смысла, потому что налоговое и банковское законодательство требований хранить такие чеки не содержит", — говорится в сообщении.

В ГНС отметили, что бухгалтеры и продавцы сохраняют посттерминальные чеки, потому что считают, что они могут понадобиться при налоговых проверках, однако, это не так.

Ранее сообщалось, что популярность безналичного расчета в Украине постоянно растет. Бум на установку платежных терминалов в областных центрах Украины произошел накануне Евро-2012, бизнес готовился обслуживать большое количество иностранных туристов. Но в небольших населенных пунктах до сих пор рассчитаться картой остается проблемой, та же ситуация на рынках и в маленьких продуктовых магазинчиках.