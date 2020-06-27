Политика и экономика 20 минут назад

Налоговики заявили об улучшении работы с адвокатами

Сейчас существуют ряд ограничений, введенных в ГФС, призванных улучшить взаимоотношения с представителями адвокатской среды

Сергей Солодченко. Фото: ГФС Сергей Солодченко. Фото: ГФС
Сергей Солодченко. Фото: ГФС

Единственным уполномоченным государством правоохранительным органом, согласно статье 216 Уголовно-процессуального кодекса, является налоговая милиция, которая взаимодействует с адвокатской средой в качестве оппонентов.

Об этом в ходе видеоконференции с представителями Совета адвокатов Киевской области заявил исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Сергей Солодченко.

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По его словам, существует ряд ограничений, введенных в ГФС, призванных улучшить эти взаимоотношения.

В частности, на сегодняшний день:

– установлены четкие критерии для начала следствия в отношении субъектов реального сектора экономики по статье 212 Уголовного кодекса Украины (акты контролирующих органов, выводы судебно-экономических экспертиз, материалы ОРД, госфинмониторинга);

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– оперативным подразделениям запрещено направлять в другие правоохранительные органы материалы для начала следствия;

– минимизировано привлечения следователей налоговой милиции к проведению следственных действий по уголовным производствам, расследуемым другими правоохранительными органами;

– действуют ограничения на арест денежных средств на банковских счетах и ​​изъятия товарно-материальных ценностей у предприятий; формулировки в так называемых "письмах счастья"; о начале следствия на основании актов налоговой проверки.

Как отметил Солодченко, на сегодня фискальная служба четко придерживается всех гарантий адвокатской деятельности.

"Моя позиция: адвокаты должны быть допущены к любым следственным действиям. Кроме того, если во время таких действий, наряду со следователем будет присутствовать адвокат, то такие действия в суде будут признаны доказательством", — подчеркнул временный глава ведомства.

 

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