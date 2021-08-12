Политика 1 час назад

Нардеп обвинил прокурора Полтавщины Столетнего в крышевании краж газоконденсата

Илья Кива пообещал, что добьется посадки Столетнего, если его политсила придет к власти

Прокурор Антон Столетний. Фото: poltava.to Прокурор Антон Столетний. Фото: poltava.to
Прокурор Антон Столетний. Фото: poltava.to

Прокурор Полтавской области Антон Столетний организовал и взял под крыло группу воров газоконденсата в составе 13 человек и дал им возможность "грабить трубу".

Об этом на своей странице в "Фейсбуке" написал народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива.

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"Немного разоблачений и обличений оборотней в погонах. Жадный прокурор Полтавской области Столетний организовал, взял под крыло группу воров газоконденсата в составе 13 человек и дал им возможность грабить трубу", — в частности, написал депутат.

Кроме того, Кива добавил, что Столетний, чтобы "обезопасить их деятельность, завел на них фиктивное дело и спрятал в стол, заблокировав возможность правоохранительным службам проводить в отношении данной группировки следственные действия".

"Но вчера всю преступную группировку приняли на месте совершаемого преступления — на трубе. И теперь у Столетнего возникает очень серьёзная проблема и с блатными, у которых он получал долю за ворованный конденсат, и с начальством, которое узнало об этом. Теперь все в руках Венедиктовой, которая должна решить судьбу оборотня! Очень важно, кто к ней первый зайдёт на приём!" — подытожил Кива.

Напомним, ранее СМИ обвинили главу прокуратуры Полтавской области Столетнего в том, что он поставил на поток вмешательства в строительные дела региона, признавая через суды недействительными договора с подрядчиками или тендеры. Таким образом Столетний, по информации СМИ, может "подвесить в воздухе" ремонт, реконструкцию или постройку объекта любой важности. "Прокуратура как бы заявляет, что присутствовать и что-либо делать на территории Полтавщины строителям можно только с разрешения человека в погонах, если тот останется доволен занесенной "благодарностью", — писали СМИ.

Также известно, что Столетний работал в команде одиозного генпрокурора Виктора Пшонки, возглавлял отдел, который напрямую участвовал в "делах Майдана" в период кровавых событий в Киеве. После бегства Януковича Столетний был уволен и попал под люстрацию, но восстановился через суд.

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