Финансы 1 час назад

Нардепы хотят увеличить лимит анонимных платежей

Документ предусматривает внесение изменений в закон №361-IX о финмониторинге, который вступил в силу 28 апреля

Фото: LiveJournal Фото: LiveJournal
Фото: LiveJournal

Народные депутаты из фракции "Слуга народа" предложили увеличить максимальный размер платежа без идентификации клиента с 5 тысяч грн до 25 тысяч грн.

Об этом говорится в законопроекте № 3686, зарегистрированном на сайте Верховной Рады, сообщает Финансовый клуб.

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Как отмечает издание, документ предусматривает внесение изменений в закон №361-IX о финмониторинге, который вступил в силу 28 апреля.

Согласно этому закону, лимит анонимных наличных переводов был уменьшен с 15 тысяч грн до 5 тысяч грн.

22 нардепа от фракции "Слуга народа" считают, что уменьшение максимального размера анонимных наличных переводов до 5 тысяч грн создало "значительные неудобства для обычных граждан", поэтому они не просто хотят вернуть сумму на прежний уровень, но даже поднимают планку еще выше.

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Действующий закон предусматривает, что анонимно нельзя отправлять более 5 тысяч грн без открытия счета, пополнять счета других людей, пополнять счета в платежных терминалах на эту сумму и платить за полученные товары или услуги.

Закон также повышает предельную сумму валютных операций, для которых установлены упрощенные требования к валютному надзору, со 150 тысяч грн до 400 тысяч грн (в эквиваленте).

Напомним, 28 апреля вступила в силу новая редакция закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Согласно новым требованиям, теперь при переводе денежных средств они должны сопровождаться информацией о плательщике и получателе денег.

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