Нардепы хотят увеличить лимит анонимных платежей

Народные депутаты из фракции "Слуга народа" предложили увеличить максимальный размер платежа без идентификации клиента с 5 тысяч грн до 25 тысяч грн.

Об этом говорится в законопроекте № 3686, зарегистрированном на сайте Верховной Рады, сообщает Финансовый клуб.

Как отмечает издание, документ предусматривает внесение изменений в закон №361-IX о финмониторинге, который вступил в силу 28 апреля.

Согласно этому закону, лимит анонимных наличных переводов был уменьшен с 15 тысяч грн до 5 тысяч грн.

22 нардепа от фракции "Слуга народа" считают, что уменьшение максимального размера анонимных наличных переводов до 5 тысяч грн создало "значительные неудобства для обычных граждан", поэтому они не просто хотят вернуть сумму на прежний уровень, но даже поднимают планку еще выше.

Действующий закон предусматривает, что анонимно нельзя отправлять более 5 тысяч грн без открытия счета, пополнять счета других людей, пополнять счета в платежных терминалах на эту сумму и платить за полученные товары или услуги.

Закон также повышает предельную сумму валютных операций, для которых установлены упрощенные требования к валютному надзору, со 150 тысяч грн до 400 тысяч грн (в эквиваленте).

Напомним, 28 апреля вступила в силу новая редакция закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Согласно новым требованиям, теперь при переводе денежных средств они должны сопровождаться информацией о плательщике и получателе денег.