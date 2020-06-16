Нардепы обжаловали в КСУ членство иностранцев в набсоветах госпредприятий

В Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 48 народных депутатов Украины относительно конституционности членства иностранцев в наблюдательных советах государственных предприятий.

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

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"Субъект права на конституционное представление оспаривает отдельные положения Хозяйственного кодекса Украины, Закона Украины "Об управлении объектами государственной собственности", Порядка определения и утверждения кандидатур представителей государства, которые назначаются в наблюдательные советы государственных унитарных предприятий, и тех, которые участвуют в общем собрании и избираются в наблюдательные советы хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50% акций (долей) принадлежат государству, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 10 марта 2017 года №143, и Требований к независимому члену наблюдательного совета государственного унитарного предприятия и хозяйственного общества, в уставном капитале которого более 50% акций (долей) принадлежат государству, утвержденных постановлением Кабинета министров Украины от 10 марта 2017 года №142", — говорится в сообщении.

По мнению авторов ходатайства, указанные положения не соответствуют ряду статей Основного Закона Украины.

Ранее депутаты от "Слуги народа" и других фракций зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №3487, который может позволить уволить членов наблюдательного совета "Нафтогаза", если они не являются гражданами Украины. Более того, это предлагается сделать задним числом, что прямо запрещено Конституцией Украины.

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Согласно проекту закона, членами наблюдательного совета государственной компании могут быть только граждане Украины, которые прожили в стране не менее 5 последних лет, достигшие 21-летнего возраста и свободно владеющие украинским языком.

Эти изменения должны действовать уже при назначении новых наблюдательных советов, но депутаты прописали, что в течение 2 месяцев с принятия законопроекта Кабмин должен пересмотреть нынешний ее состав. Как подчеркивают правозащитники, это нарушает нормы Конституции, которая запрещает обратное действие законов.

Напомним, в КСУ обжаловали закон о банках ("антиколомойский" закон).