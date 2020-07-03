Общество 1 час назад

Нардепы разрешили выпускникам с оккупированных территорий поступать в вузы без ВНО

За соответствующий закон проголосовали 310 парламентариев

Фото: Alexis Brown / Unsplash Фото: Alexis Brown / Unsplash
Фото: Alexis Brown / Unsplash

Уже в рамках нынешней вступительной кампании выпускники школ на временно оккупированных территориях Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской областей смогут поступить в любой украинский вуз без ВНО.

Закон, устанавливающий квоты на поступление для этих категорий абитуриентов, за основу и в целом приняла Верховная Рада в пятницу, 3 июля 2020 года.

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"За" представленный проект проголосовали 310 народных депутатов, "против" — всего один, а "воздержались" от принятия решения — 13.

Законопроект позволяет выпускникам школ, проживающим на оккупированных территориях, поступать на бесплатное обучение во все украинские вузы, при наличии документа о полном общем среднем образовании и по результатам вступительных экзаменов.

Отметим, что ранее такая возможность уже была, но только для жителей Крыма и Севастополя. Теперь же ее предусмотрели и для детей с учебных заведений на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

Фракция "Европейская солидарность" настаивала на том, что перед принятием закона в целом в него нужно внести поправки, передает "Лига".

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Однако в таком случае его могли не успеть принять к началу вступительной кампании. В результате возникшего в зале Рады спора фракция согласилась с тем, что законопроект будет поставлен на голосование в целом без внесения поправок.

Напомним, ранее Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС) согласовала проведение внешнего независимого оценивания в Украине с 25 июня по 17 июля 2020 года.

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