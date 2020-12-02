Политика 1 час назад

Нардепы возьмутся за собственное расследование причин пожаров в Луганской области

ВСК будет собирать информацию о ЧС и контролировать ход расследования ГБР

Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС

Верховная Рада создала временную следственную комиссию по расследованию причин возникновения в 2020 году масштабных пожаров в Луганской области, а также действий или бездеятельности областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и Луганской областной военно-гражданской администрации. За соответствующий проект постановления №4262 проголосовали 258 депутатов.

ВСК будет осуществлять депутатский контроль за ходом следствия по уголовным производствам, открытым по фактам пожаров в июле и октябре 2020 года, проверит осуществление чиновниками и правоохранительными органами превентивных мероприятий после пожара в июле, которые могли исключить распространение огня на большие территории, в том числе населенные пункты.

Кратко и по делу в Telegram

К полномочиям комиссии также отнесены установление обстоятельств, сбор информации, получение объяснений от граждан, предприятий, учреждений, организаций, центральных и местных органов власти, имеющих отношение к данному вопросу.

Читайте также:
ГСЧС получила 80 аварийно-спасательных пикапов (ФОТО)

При наличии соответствующих оснований ВСК направит полученную информацию в уполномоченные органы и будет инициировать привлечение виновных лиц к ответственности.

Главой комиссии стал депутат Руслан Горбенко ("Слуга народа"), который и был вместе с коллегой по фракции Максимом Ткаченко автором данного проекта постановления.

Напомним, в результате массовых пожаров в Луганской области в октябре огнем было уничтожено по меньшей мере 20 тысяч га территории. В результате чрезвычайной ситуации погибли 11 человек, пострадали еще 19, включая трех спасателей.

В ноябре Госбюро расследований провело обыски в Главном управлении ГСЧС в Луганской области и ее структурных подразделениях. В ГБР считают, что к массовым пожарам в регионе привела коррупция в этой службе: следствие выявило системное хищение топлива, которое не позволяло отправлять достаточно транспорта на тушение пожаров в начальной стадии.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Украине отсрочили запуск электронной торговой системы для проведения концессии
В Украине отсрочили запуск электронной торговой системы для проведения концессии
Зеленский просит Раду подождать с разгоном КСУ до выводов Венецианской комиссии
Зеленский просит Раду подождать с разгоном КСУ до выводов Венецианской комиссии
ГБР завершило расследование изнасилования и пыток полицейскими в Кагарлыке
ГБР завершило расследование изнасилования и пыток полицейскими в Кагарлыке
Загрузка...
Новое видео
Как прошел Business Wisdom Summit 2020

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Аэропорт Одессы отдали в эксплуатацию частной компании

  3. Милованов выступил за жесткий карантин на 3-4 недели, но не во всех сферах

  4. На Харьковщине захватили крупное аграрное предприятие

  5. Сеть супермаркетов Novus завершила покупку украинской Billa

Ивент
На SHE Congress расскажут о новых концепциях женского лидерства и реализации потенциала
На SHE Congress расскажут о новых концепциях женского лидерства и реализации потенциала
Ключевая тема SHE Congress 2020 — природа женского лидерства и навыки, которыми должна обладать женщина-лидер во времена неопределенности для развития себя и своего дела
Загрузка...