Нардепы возьмутся за собственное расследование причин пожаров в Луганской области

Верховная Рада создала временную следственную комиссию по расследованию причин возникновения в 2020 году масштабных пожаров в Луганской области, а также действий или бездеятельности областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и Луганской областной военно-гражданской администрации. За соответствующий проект постановления №4262 проголосовали 258 депутатов.

ВСК будет осуществлять депутатский контроль за ходом следствия по уголовным производствам, открытым по фактам пожаров в июле и октябре 2020 года, проверит осуществление чиновниками и правоохранительными органами превентивных мероприятий после пожара в июле, которые могли исключить распространение огня на большие территории, в том числе населенные пункты.

К полномочиям комиссии также отнесены установление обстоятельств, сбор информации, получение объяснений от граждан, предприятий, учреждений, организаций, центральных и местных органов власти, имеющих отношение к данному вопросу.

При наличии соответствующих оснований ВСК направит полученную информацию в уполномоченные органы и будет инициировать привлечение виновных лиц к ответственности.

Главой комиссии стал депутат Руслан Горбенко ("Слуга народа"), который и был вместе с коллегой по фракции Максимом Ткаченко автором данного проекта постановления.