Политика 7 минут назад

Наталия Гусак возглавила Национальную службу здоровья: что о ней известно

До назначения она работала заместителем главы Черновицкой ОГА

Наталия Гусак. Фото: Facebook Наталия Гусак. Фото: Facebook
Наталия Гусак. Фото: Facebook

Кабмин определил победительницу конкурса на должность главы Национальной службы здоровья — ведомство возглавила стала Наталия Гусак. Об этом в своем Facebook сообщила нардеп Ольга Стефанишина.

"Сегодня правительство, по представлению министра Виктора Ляшко, назначило Председателем НСЗУ Наталию Гусак. Два года этот институт был без руководителя. Калейдоскоп министров, многочисленные атаки, нечестные конкурсы Степанова — НСЗУ пережила очень тяжелые времена. От этого страдали пациенты, больницы и реформа", — написала Стефанишина.

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"Большая ответственность. Около 160 миллиардов гривен государственных средств. Сотни людей в ведении. Тысячи больниц и аптек", — добавила она.

Приказ о назначении Наталию Гусак главой НСЗУ пока не опубликован.

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НСЗУ распределяет деньги между медицинскими учреждениями, оплачивает услуги для пациентов, выплачивает больницам деньги и т.д.

Наталия Гусак с 2020 года работает заместителем главы Черновицкой ОГА. Она курирует медицинское направление и возглавляет госпитальный совет. Раньше она координировала поддержку реформы здравоохранения в Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

Напомним, в аптеках Киева начинают вакцинировать против гриппа, но за препарат придется заплатить.

Ранее сообщалось, что в Украине пришлось утилизировать полмиллиона доз вакцины AstraZeneca.

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