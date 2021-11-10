Наталия Гусак возглавила Национальную службу здоровья: что о ней известно

Кабмин определил победительницу конкурса на должность главы Национальной службы здоровья — ведомство возглавила стала Наталия Гусак. Об этом в своем Facebook сообщила нардеп Ольга Стефанишина.

"Сегодня правительство, по представлению министра Виктора Ляшко, назначило Председателем НСЗУ Наталию Гусак. Два года этот институт был без руководителя. Калейдоскоп министров, многочисленные атаки, нечестные конкурсы Степанова — НСЗУ пережила очень тяжелые времена. От этого страдали пациенты, больницы и реформа", — написала Стефанишина.

"Большая ответственность. Около 160 миллиардов гривен государственных средств. Сотни людей в ведении. Тысячи больниц и аптек", — добавила она.

Приказ о назначении Наталию Гусак главой НСЗУ пока не опубликован.

НСЗУ распределяет деньги между медицинскими учреждениями, оплачивает услуги для пациентов, выплачивает больницам деньги и т.д.

Наталия Гусак с 2020 года работает заместителем главы Черновицкой ОГА. Она курирует медицинское направление и возглавляет госпитальный совет. Раньше она координировала поддержку реформы здравоохранения в Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

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