НАТО готово принять Украину, но не видит сдвигов в проведении реформ — британский посол

Решение о том, может ли Украина вступить в НАТО, принято, однако в Альянсе не видят серьезных сдвигов со стороны украинских властей в проведении необходимых реформ.

Об этом в интервью "ВВС News Украина" заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс. По ее словам, разговоры об этом с украинской стороной происходят регулярно.

Симмонс подчеркнула, что одной из главных проблем Украины в вопросе вступления в Североатлантический альянс является институциональная реформа в сфере обороны.

"С вовлеченностью Украины, ее участием в операциях НАТО — все отлично, и прогресс очевиден. Но относительно институциональных реформ, которых требует членство, то остается много работы, а в некоторых сферах больше, чем у других", — отметила посол.

Симмонс добавила, что нужны также реформы в других сопутствующих сферах.

"Я последовательно и везде подчеркиваю: воевать на фронте очень важно, но также важно иметь надежную систему поддержки в тылу. И здесь должен быть какой-то прогресс. В дополнение, статус "Партнера расширенных возможностей" и План действий по членству четко говорят: есть сопутствующие реформы, в которых также должен быть прогресс. Это судебная реформа и реформа сектора безопасности", — констатировала Мелинда Симмонс.

Напомним, что по итогам саммита НАТО 14 июня было подтверждено решение Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украина будет членом НАТО, и отмечено, что Киев продвигается вперед на пути реформ и полностью использует уже имеющиеся инструменты для достижения членства в организации.

Зеленский тогда же в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном заявил, что Украина сделала все для получения Плана действий относительно членства в НАТО и "пришло время, чтобы наши партнеры и союзники поддержали Украину конкретными действиями и решениями".

Он также сказал, что хочет услышать четкое "да" или "нет" от президента США Джозефа Байдена относительно ПДЧ в НАТО для Украины. Байден в свою очередь сказал, что Украина станет членом организации, когда будет соответствовать ее критериям.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что рассчитывает на предоставление Украине ПДЧ в НАТО уже в 2022 году.

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