Экономика 1 час назад

НАУ просит отменить 90-дневное ограничение изменения цен на сжиженный газ

Действующие ограничения не позволяют нормально обеспечивать поставки по долгосрочным контрактам

Цены на сжиженный газ безостановочно растут Цены на сжиженный газ безостановочно растут
Цены на сжиженный газ безостановочно растут

Нефтегазовая Ассоциация Украины (НАУ) обратилась к первому вице-премьер-министру-министру экономики Украины Алексею Любченко и председателю комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрию Наталухе с просьбой инициировать изменения в закон "О публичных закупках" и отменить 90-дневное ограничение на изменение цены для сжиженных газов.

Об этом сообщает пресс-служба НАУ.

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В ассоциации напомнили, что в начале июня в закон "О публичных закупках" были внесены изменения, которые привели к тому, что сжиженный газ (как для транспорта, так и для промышленности и быта) был исключен из перечня видов горючего, к которому не применяются ограничения сроков изменения цены товара. Поэтому стоимость сжиженного газа согласно договору госзакупок не может меняться чаще, чем один раз в 90 дней с момента его подписания.

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"Стоит отметить, что рынки газа являются достаточно динамичными, биржевые котировки цены на сжиженный газ в течение 2020-2021 годов менялись почти на 50%. При таких условиях операторы, действующие в правовом поле, будут вынуждены отказаться от долгосрочных контрактов по поставкам сжиженного газа, что в свою очередь может привести к рискам бесперебойной поставки этих видов топлива для государственных и коммунальных нужд", — отмечают в ассоциации.

В НАУ считают, что с целью устранения дискриминации на рынке топлива, рисков относительно бесперебойного снабжения сжиженным газом для транспорта, коммунально-бытового потребления и промышленных целей, а также обеспечения надлежащего исполнения требований закона "О публичных закупках" по долгосрочным контрактам нужно отменить 90-дневное ограничение относительно возможности изменения цены на сжиженные газы.

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