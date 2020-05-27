Назустріч МСБ: Ідея Банк запускає нову Business Card

Новий продукт Ідея Банку розрахований на фізичних осіб-підприємців, які відкривають розрахунковий рахунок або вже мають діючий рахунок 2600 та потребують доступу до нього 24/7.

Його появу у банку називають відповіддю на запит самих клієнтів і пов'язують із викликами часу.

"Ми йдемо назустріч потребам клієнтів, які є дуже мобільною аудиторією і цінують свій час. Підприємці хочуть користуватися простими та надійними банківськими сервісами, а сьогодні — ще й мають піклуватися про здоров'я своє та близьких. Особливо важливо обмежити контакти та мінімізувати відвідування відділень банку для зняття готівки у касі в умовах карантину. Розрахунки карткою — проста і зручна необхідність для підприємців", — розповідає в коментарі Delo.ua директор департаменту по роботі з бізнес-клієнтами Ідея Банку Юлія Соколова.

Картка випущена з технологією безконтактних платежів Contactless від Masterсard, відкривається виключно до рахунків 2600 самими власниками рахунків і має такі переваги:

прямий доступ до поточного рахунку;

безкоштовне оформлення (та відкриття рахунку);

незалежність від режиму роботи каси у відділенні;

спрощена бухгалтерська звітність перед податковою інспекцією, адже рух коштів по картці відображається по балансу рахунку;

цілодобовий доступ до коштів на рахунку;

можливість покупок в магазинах та в інтернет.

Неперсоніфікована Business Card від Ідея Банку відкривається моментально безкоштовно, є можливість оформити персоніфіковану картку, це обійдеться всього в 50 грн. Гроші на картці можна тримати тільки у гривні. Обслуговування картки — безкоштовне.

Комісія за зняття коштів у банкоматах на території України нижча, порівняно із аналогічними пропозиціями на ринку та становить 0,8 % (мін. 2 грн). Зняття готівки в банкоматах та касах інших банків без урахування їх комісій: 1,5%+5 грн (на території України).

При бажанні клієнт може встановити індивідуальні параметри добових лімітів використання картки. Власник рахунку може отримати додаткову картку. Відслідковувати рух коштів по Business Card від Ідея Банку можна через дистанційний доступ до рахунків через iFOBS.

"В цій картці ми зібрали все найкраще серед аналогічних пропозицій ринку для малих підприємців. Відтепер у клієнтів є вільний 24/7 доступ до своїх коштів так, якби це була звичайна картка звичайного клієнта в банку зі звичайним особистим рахунком для розрахунків ц магазинах та інтернет, — зауважує Юлія Соколова.

"Ідея Банк має сильну експертизу у роздрібному сегменті, зокрема — у споживчому кредитуванні. Ми помітили, що наші клієнти — підприємці також заслуговують достатньої уваги, а саме — професійних простих продуктів та сервісу. На сьогодні в нашій країні не так багато банків, які мають повний цикл пропозицій та зручну екосистему саме для малих підприємців. Ідея Банк планує стати надійним партнером для багатьох із них, вже зараз надаючи одні з кращих умов на ринку РКО, привабливі ставки за депозитами та швидкі кредитні рішення. Наразі банк надає дистанційні послуги поки через класичний IFobs (всі операції по картці тут також відображаються), та ми вже почали роботу над створенням мобільного банку для підприємців — неодмінної умови сучасного банкінгу", — додала вона.

Зазначимо, з початком введення карантину в Україні Ідея Банк уже запропонував ряд відповідних до часу послуг своїм клієнтам. Так, зокрема, кредити на суму до 500 тисяч грн підприємці можуть оформити у банку дистанційно. Повний перелік онлайн-сервісів дистанційного обслуговування тут.