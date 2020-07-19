Названы наиболее подорожавшие продукты в Украине в 2020 году

За І полугодие 2020 года стремительнее всего прибавили в цене яблоки, подорожав более чем в 2 раза.

Это следует из данных, опубликованных Государственной службой статистики.

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В то же время подешевел больше всего бензин А-92 — почти на 20%.

В общем ТОП-5 наиболее подорожавших товаров выглядит следующим образом:

- яблоки — 108,8%;

- морковь — 103,7%;

- лук репчатый — 38,5%;

- белокочанная капуста — 37,7%;

- гречневые крупы — более 30,3%.

По данным Госстата, существенно подорожал также картофель — на 22,3%.

В свою очередь дешевели быстрее всего такие позиции:

- бензин А-92 — 19,4%;

- дизель — 19,3%;

- бензин А-95 — 18,5%;

- куриное филе — 17,2%;

- куриные тушки — 13,3%.

Кроме того, значительно подешевел сжиженный газ для автомобилей — на 12,4%.

В то же время стоимость водки, мягких сыров и подсолнечного масла осталась практически неизменной.

Напомним, по итогам июня 2020 года инфляция в Украине за год ускорилась до 2,4%. В сравнении с маем потребительские цены в июне увеличились на 0,2%, а в сопоставлении с началом года — на 2%. В частности, цены на продукты питания и безалкогольные напитки на потребительском рынке в июне выросли за месяц на 0,4%.

Также сообщалось, что совокупный государственный долг Украины в мае 2020 года вырос на 0,6% в гривне — до 2,209 трлн грн, а в долларовом эквиваленте — на 0,8%, до $82,12 млрд.