Общество 1 час назад

Названы ТОП-5 стран Европы по чистоте пляжей

Пляжи в Европе за последние годы стали более чистыми

Пляжи Кипра назвали самыми чистыми в Европе. Фото: YouTube Пляжи Кипра назвали самыми чистыми в Европе. Фото: YouTube
Пляжи Кипра назвали самыми чистыми в Европе. Фото: YouTube

Качество воды на пляжах в Европе улучшилось за последние годы.

Об этом следует из доклада Европейского агентства окружающей среды, сообщает "Интерфакс".

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Согласно исследованию, почти 85% из 22,2 тысяч пляжей, проверенных организацией в 2019 году, оказались с "отличным" качеством воды.

Кроме того, в докладе отмечается, что качество воды на пляжах в прибрежных зонах в среднем выше, чем на пляжах внутренних водоемов — озер, рек, прудов и так далее.

При этом больше всего пляжей с высоким качеством воды зафиксировано на Кипре. На 99,1% пляже островного государства вода оценивается как "отличная". На втором месте — Австрия.

В ТОП-5 стран по чистоте пляжей также вошли популярные среди туристов в летнее время Мальта (почти 98%), Греция и Хорватия (примерно 95%).

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В то же время уровень пляжей с "плохим" качество воды в Европе оценивается в 1,3%, согласно докладу. С 2013 года этот показатель улучшился незначительно, тогда он составлял 2%.

Как отмечается, среди стран с наиболее плохим качеством воды на пляжах в Европе — Польша.

"Регулярная проверка и оценка качества воды для купания играют важную роль для обеспечения того, чтобы мы поддерживали уже и так очень высокое ее качество в Европе и при необходимости принимали меры для борьбы с загрязнением воды", — сказал исполнительный директор Европейского агентства окружающей среды Ханс Бруйнинкс.

Ранее сообщалось, что Кипр готов вновь принимать туристов с 15 июня, после принятия протоколов с нормами об оказании туристических услуг в условиях пандемии коронавируса.

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