Финансы 1 час назад

НБУ прогнал с рынка финкомпанию за отказ от проверки, а также "добил" пять других

Кроме того, регулятор остановил лицензии пяти страховщикам с тяжелым финансовым положением

Фото: НБУ Фото: НБУ
Фото: НБУ

Национальный банк Украины 27 августа по результатам внеплановой инспекционной проверки решил применить к ООО "Финкомпания "ЮА Кэш" меры воздействия в виде отзыва (аннулирования) лицензии на ведение деятельности по предоставлению финансовых услуг.

Как говорится в сообщении регулятора, департамент выездных проверок НБУ в июле инициировал внеплановую инспекционную проверку этого финучреждения, но при попытке ее проведения уполномоченных лиц Нацбанка к проверке не допустили, причем уполномоченное лицо "ЮА Кэш" отсутствовало на месте в течение первого дня проверки.

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НБУ отмечает, что отказ от небанковского финучреждения в проведении проверки является основанием для аннулирования лицензии. Теперь компания больше не может заключать договоры (как и продлевать сроки действующих) о предоставлении финуслуг, однако это не лишает ее обязанности выполнять обязательства по договорам, заключенным до вступления в силу решения об отзыве лицензии.

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Кроме того, НБУ сообщает, что 27 августа также аннулировал все лицензии пяти финкомпаниям и лицензию на выдачу денег в долг ломбарду "Изилон".

Лицензии были остановлены регулятором 2 июля из-за неподачи этими субъектами отчетности за первый квартал. Речь идет о финкомпаниях "Виртуоз", "Бурлинк Лтд", "Фин-Инвест", "Интернал Финанс" и "Секвенция".

Помимо этого, центробанк решил временно остановить лицензии пяти страховым компаниям — "Гамма", "Лидер", "Остра", "Новый Днепр" и "Астро-Днепр" (последние две — компании по страхованию жизни).

"Все страховщики не выполнили предыдущие меры воздействия, имеют неудовлетворительное финансовое состояние и более года нарушают норматив платежеспособности и достаточности капитала. Это, в свою очередь, создает риски несостоятельности поглотить риски, связанные со страховой деятельностью, а также неполного и несвоевременного выполнения обязательств перед клиентами по договорам страхования", — отметили в НБУ.

Напомним также, что в начале июля НБУ исключил из реестров шесть компаний и аннулировал лицензии у 13 финучреждений.

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