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Банки 1 час назад

НБУ изменил требования по оценке кредитных рисков для банков

Новые изменения вступят в силу с 1 декабря 2021 года

Фото: пресс-служба НБУ Фото: пресс-служба НБУ
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) разрешил банкам, которые входят в состав банковской группы, исключать из расчета нормативов кредитного риска 50% общего объема операций с участником этой группы.

Как информирует пресс-служба НБУ, чтобы воспользоваться таким правом, необходимо соблюдать установленные Нацбанком требования в части оценки и управления кредитным риском, организации системы внутреннего контроля и предоставления отчетности.

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"Основываясь на положениях европейского законодательства и учитывая международный опыт, указанные нововведения будут способствовать кредитной поддержке экономики Украины", — отмечают в НБУ.

Изменения вступят в силу с 1 декабря 2021 года.

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В конце сентября Национальный банк Украины рекомендовал банкам продавать проблемные активы с дисконтом, а не заниматься реструктуризацией кредитов.

Ранее сообщалось, что с 22 мая текущего года банки должны просматривать внутренние процессы по управлению реструктуризированными активами и определению размера кредитного риска согласно положениям Закона Украины.

Напомним, с 27 апреля вступило в силу постановление Национального банка Украины, которым устанавливаются дополнительные требования к банковским договорам для раскрытия полной информации об услугах.

В частности, речь идет о требованиях к договорам о потребительском кредите, вкладе (депозите), а также открытии и ведении текущего счета.

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