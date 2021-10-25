НБУ изменил требования по оценке кредитных рисков для банков

Национальный банк Украины (НБУ) разрешил банкам, которые входят в состав банковской группы, исключать из расчета нормативов кредитного риска 50% общего объема операций с участником этой группы.

Как информирует пресс-служба НБУ, чтобы воспользоваться таким правом, необходимо соблюдать установленные Нацбанком требования в части оценки и управления кредитным риском, организации системы внутреннего контроля и предоставления отчетности.

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"Основываясь на положениях европейского законодательства и учитывая международный опыт, указанные нововведения будут способствовать кредитной поддержке экономики Украины", — отмечают в НБУ.

Изменения вступят в силу с 1 декабря 2021 года.

В конце сентября Национальный банк Украины рекомендовал банкам продавать проблемные активы с дисконтом, а не заниматься реструктуризацией кредитов.

Ранее сообщалось, что с 22 мая текущего года банки должны просматривать внутренние процессы по управлению реструктуризированными активами и определению размера кредитного риска согласно положениям Закона Украины.

Напомним, с 27 апреля вступило в силу постановление Национального банка Украины, которым устанавливаются дополнительные требования к банковским договорам для раскрытия полной информации об услугах.

В частности, речь идет о требованиях к договорам о потребительском кредите, вкладе (депозите), а также открытии и ведении текущего счета.