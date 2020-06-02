НБУ изучает документы Ярославского на покупку банка Пинчука — Рожкова

Национальный банк Украины (НБУ) находится только на полпути к ответу на вопрос, сможет ли бизнесмен Александр Ярославский купить Банк Кредит Днепр у Виктора Пинчука.

Об этом сообщила первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова, информирует FinClub.

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"Мы получили пакет документов от господина Ярославского в начале апреля, сейчас он в работе", — сказала Рожкова.

По ее словам, НБУ изучает эти документы, репутацию покупателя и его способность владеть банком.

"Для принятия решения нам необходимо получить дополнительную информацию. Для нас важными являются деловая репутация покупателя, будущая бизнес-модель банка — что и как акционер планирует делать, а также понимание, есть ли у акционера возможность и готовность при необходимости финансово поддерживать банк капиталом", — перечислила Рожкова.

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Она отметила, что НБУ общается и с покупателем, и с руководством покупаемого банка.

"По всем этим пунктам мы работаем с командой господина Ярославского и Банком Кредит Днепр. Когда будут результаты, сможем что-то сказать. Пока мы еще даже полпути не прошли", — подчеркнула замглавы Нацбанка.

Ранее Ярославский уже получил разрешение Антимонопольного комитета Украины на покупку Банка Кредит Днепр у Виктора Пинчука.

Напомним, в начале декабря 2019 года в СМИ появилась информация, что Ярославский интересуется банком "Кредит Днепр" Виктора Пинчука. Структуры Ярославского провели тогда глубокий due diligence (оценку качества) активов банка.

На 1 октября 2019 года, "Кредит Днепр" занимал пятое место по активам среди банков с украинским капиталом. Уставный капитал банка — 2,7 млрд грн.

За 10 месяцев 2019 года "Кредит Днепр" заработал 78,2 млн грн. Убыток финучреждения по итогам 2018 года составил 231,2 млн грн.