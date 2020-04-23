НБУ начал публиковать еженедельные данные об украинских банках

Национальный банк Украины (НБУ) на время карантина дополнительно к уже имеющимся еженедельным экономическим обзорам начинает публиковать еженедельные обзоры состояния банковского сектора страны.

Как сообщает пресс-служба регулятора, такой подход соответствует принципу прозрачности Нацбанка, так как позволит клиентам банков, экспертам и участникам рынка оперативно получать свежую информацию о состоянии сектора в условиях карантина, введенного для преодоления эпидемии коронавируса COVID-19.

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По информации НБУ, в обзоре приводятся данные о динамике депозитов, ставках по кредитам и депозитам, ликвидности банковской системы, а также о мерах, которые принял Нацбанк для поддержки финансовой системы.

В частности, в первом выпуске отчета за 13-17 апреля отмечается, что в начале действия ограничительных мер происходил отток средств со счетов вкладчиков, однако его темпы были значительно ниже, чем в первые дни кризисов 2008 и 2014 годов.

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При этом, уже в апреле сокращение валютных депозитов затормозилось из-за укрепления гривни и стабильных поставок наличной валюты в кассы банков.

В НБУ подчеркивают, что большинство крупных банков имеет достаточный запас ликвидности и держит гривневые ставки по депозитам практически неизменными. Коэффициент покрытия ликвидностью (LCR, отражает способность банка покрывать оттоки средств клиентов в течение 30 дней в условиях кризиса) превышает норматив почти вдвое.

Банки Украины и Национальный банк уже осуществили шаги для упорядочения работы учреждений в условиях карантина, а также минимизации неотложных рисков, связанных с потенциальным снижением качества активов, ухудшением настроений клиентов и усложнением привлечения финансирования, — отмечают в НБУ.

Так, с начала действия карантина Национальный банк провел такие мероприятия:

– смягчил требования к оценке кредитного риска, что позволило банкам беспрепятственно делать реструктуризацию кредитов;

– организовал вместе с банками доставку наличной валюты в отделение, что позволило справиться с повышенным спросом на наличную валюту;

– организовал процесс обеззараживания гривневой наличности;

– приостановил проверки банков;

– продлил сроки подачи отчетности банками в НБУ;

– приостановил требования по оценке залогового имущества;

– приостановил требования по выполнению буферов капитала;

– отложил исполнение банками ряда требований, которые нуждаются в присутствии работников банков на рабочих местах, в частности о введении части ИТ решений для системы управления рисками и процесса управления неработающими активами, стресс-тестирования, оценка SREP.

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"Сегодня банки уже начали реструктуризацию кредитов для тех семей и бизнеса, пострадавших от ограничений. Учреждения имеют значительный запас высококачественных ликвидных активов и выполняют все обязательства перед клиентами в полном объеме", — резюмировали в Нацбанке.

Напомним, Национальный банк Украины ужесточил требования относительно процесса списания обесцененных финансовых активов банков за счет резервов под ожидаемые убытки.

Ранее Нацбанк разослал украинским банкам письмо с рекомендациями по работе с заемщиками во время карантина, в котором, в частности, разрешил реструктуризировать рабочие кредиты до конца сентября текущего года в рамках "кредитных каникул".