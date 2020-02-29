НБУ наказал три банка за нарушение правил финмониторинга

В феврале 2020 года Национальный банк Украины (НБУ) по результатам проверок в отношении предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения применил к трем банкам меры воздействия.

Как сообщает пресс-служба НБУ, меры воздействия к банкам Нацбанк применил к: АО "Первый инвестиционный банк "(ПИБ), АО "А-Банк" и АО АКБ "Львов".

Так, по информации регулятора, АО ПИБ оштрафован на 200 тысяч грн за неосуществление банком надлежащего анализа финансовых операций с учетом риск-ориентированного подхода.

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К АО "А-Банк" приняты направлено письменное предостережение из-за:

– ненадлежащего исполнения обязанности разрабатывать, внедрять и постоянно с учетом законодательства обновлять внутренние документы по вопросам финансового мониторинга;

– нарушения требований по идентификации, верификации, изучение клиентов, в том числе клиентов — национальных публичных деятелей, их близких лиц или связанных с ними лиц;

– неосуществления первичного финансового мониторинга финансовых операций, участниками или выгодополучателями которых являются публичные деятели, в порядке, определенном для клиентов высокого риска;

– необеспечения выявления и нарушения порядка выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу;

– необеспечения сопровождения переводов в случаях, предусмотренных законом;

– необеспечения надлежащей переоценки рисков клиентов;

– нарушения порядка представления специально уполномоченному органу информации в случаях, предусмотренных законодательством;

– представления Национальному банку Украины недостоверной статистической отчетности.

Кроме этого, финучреждению предъявлен штраф в размере 400 тысяч грн за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга выполнения запросов инспекционной группы.

В отношении АО АКБ "Львов" также направлено письменное предостережение по следующим причинам:

– ненадлежащее исполнение обязанности разрабатывать, внедрять и постоянно с учетом законодательства обновлять внутренние документы по вопросам финансового мониторинга;

– ненадлежащее исполнение обязанности осуществлять изучение клиента;

– выявления факта принадлежности клиента или лица, действующего от его имени, к национальным публичных деятелей, их близких лиц или связанных с ними лиц;

– ненадлежащее исполнение обязанности осуществлять переоценку рисков клиентов;

– необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу.

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АКБ "Львов" также оштрафован на 400 тысяч грн за неосуществление банком надлежащего анализа финансовых операций с учетом риск-ориентированного подхода.

Напомним, в начале декабря Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о финмониторинге и противодействии отмыванию денег.