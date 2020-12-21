НБУ обновил стратегию политики снижения рисков для финансовой системы

Национальный банк Украины (НБУ) утвердил обновленную Стратегию макропруденциальной политики.

Как сообщает пресс-служба регулятора, документ основывается на опыте первых двух лет реализации макропруденциальной политики, а также учитывает подходы к регулированию небанковского финансового сектора в связи с приобретением НБУ полномочий по регулированию и надзору за небанковскими финансовыми учреждениями.

В Нацбанке подчеркнули, что стратегия, обнародованная в конце 2018 года, заложила основы для внедрения системной макропруденциальной политики, цель которой является усиление устойчивость финансовой системы.

В то же время, по информации регулятора, она фокусировалась исключительно на банковском секторе. Учитывая "сплит" и расширение полномочий, Нацбанк обновил стратегию.

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По мнению экспертов НБУ, небанковский финансовый сектор сейчас не генерирует системные риски из-за своих небольших размеров, низкой взаимосвязанности участников между собой и с банками, а также из-за особенностей бизнес-моделей.

Однако Национальный банк в дальнейшем будет мониторить развитие сектора, и при необходимости будет применять макропруденциальные инструменты, чтобы обезопасить финансовую систему от накопления системных рисков и их реализации. Эти инструменты часто подобные тем, которые применяются в банковском сегменте — отмечают в НБУ.

Кроме этого, по информации регулятора, дополнительно уточнен фокус Стратегии в части банковского сектора.

"С момента его обнародования два года назад устранена один из системных рисков, упомянутый в предыдущем документе — кредитование банками связанных лиц. Также из-за пандемии COVID-19 актуализированы планы по внедрению и применению макропруденциальных инструментов, в частности, отсрочено внедрение буферов капитала. Реализация Национальным банком обновленной Стратегии макропруденциальной политики будет способствовать стабильности финансовой системы, а, следовательно, и устойчивому экономическому росту", — подчеркнули в Нацбанке.

В НБУ добавили, что цель обнародования Стратегии — повышение прозрачности, понятности и предсказуемости макропруденциальной политики для участников финансового рынка в соответствии с европейскими практик.

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В Стратегии обозначены цели, фокус и ориентировочный перечень инструментов макропруденциальной политики в Украине.

Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины обнародовал Белую книгу "Будущее регулирования рынка кредитования финансовыми компаниями".

Напомним, в сентябре 2019 года Верховная Рада приняла закон о "сплите", который разделяет функции Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) между Нацбанком и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

Это решение было одним из требований Международного валютного фонда. Его целью является улучшение регулирования в сфере финансовых услуг путем ликвидации одного из регуляторов — Нацкомфинуслуг.

Ранее Delo.ua рассказывало подробнее о плюсах и минусах таких изменений.