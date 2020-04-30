НБУ отложил освобождение от "зарплатного рабства" на 2021 год

Национальный банк Украины обещает обеспечить право работников в Украине самостоятельно выбирать банк для получения заработной платы, начиная с 1 января 2021 года.

Более чем полгода якобы нужно банкам и работодателям для доработки своих автоматизированных систем и программно-технических комплексов, сообщает пресс-служба НБУ.

Указано, что Нацбанк оптимизировал порядок перевода денег работодателем на выплату зарплаты работникам.

"После введения в Украине международного номера банковского счета работодатель получил возможность формировать ведомость на зачисление заработной платы работникам с указанием номера счета работника по стандарту IBAN, в том числе счета, который работник самостоятельно открыл в банке по собственному выбору", — говорится в сообщении.

По данным регулятора, такая новация позволит избежать конфликтных ситуаций между работодателем и работником о праве работника самостоятельно выбирать банк для получения зарплаты.

Как доложили в НБУ, она заработает с 1 января 2021 года, "чтобы банки и работодатели успели доработать свои автоматизированные системы и программно-технические комплексы".

"Работник, а не работодатель, должен самостоятельно выбирать банк, который будет обслуживать его счет. Такое право предусмотрено законодательством об оплате труда, и мы хотим, чтобы оно действительно реализовывалось на практике. Ведь это будет стимулировать банки к конкуренции, будет способствовать повышению уровня обслуживания клиентов и расширения спектра банковских услуг", — прокомментировал замглавы Нацбанка Сергей Холод.

В частности, соответствующие изменения содержит постановление Правления Национального банка Украины от 24 апреля 2020 года №56 "Об утверждении изменений к Инструкции о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте".

Также документом вносятся другие изменения в эту инструкцию, связанные с изменениями в законодательстве, в частности Кодексе Украины по процедурам банкротства, законе "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Ранее министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил, что Министерство финансов и Национальный банк Украины (НБУ) начали процесс отмены зарплатных карточных проектов.

Однако позже Министерство финансов опубликовало список банков, через которые будет осуществляться выплата пенсий, денежной помощи и зарплаты работникам бюджетных учреждений.