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Банки 1 час назад

НБУ просит нардепов не допустить введения реестра банковских счетов

В Нацбанке ополчились против идеи Кабмина фактически дать силовикам доступ к банковской тайне

Фото: пресс-служба НБУ Фото: пресс-служба НБУ
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины просит профильный комитет Верховной Рады не поддерживать создание единого реестра счетов физлиц и юрлиц и индивидуальных банковских сейфов, непосредственный доступ к которому планируется предоставить правоохранительным и контролирующим органам. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Создание такого реестра предусмотрено законопроектом №4135, который Верховная Рада приняла 5 ноября в первом чтении. Нацбанк просит исключить при его доработке ко второму чтению указанные нормы.

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НБУ считает, что предлагаемый способ получения правоохранителями и контролирующими органами информации, составляющей банковскую тайну, фактически будет означать нивелирование института такой тайны. Как следствие, это может привести к ухудшению защиты частной информации и снижению доверия к банковской системе.

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Напомним, за законопроект №4135 "Об основах антикоррупционной политики на 2020-2024 годы" в первом чтении проголосовало 5 ноября 320 депутатов парламента.

Инициатором документа является Кабинет министров. Правительство полагает, что Антикоррупционная стратегия будет способствовать обеспечению слаженности и системности антикоррупционной деятельности всех органов государственной власти и местного самоуправления.

Отметим, что данная инициатива появилась во время политического кризиса, возникшего из-за решения Конституционного суда о неконституционности ряда положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовной ответственности за недостоверное декларирование чиновниками доходов и имущества.

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