НБУ разрешил банкам отложить ежегодную проверку клиентов из-за карантина

Национальный банк Украины отложил до завершения карантина ежегодную актуализацию данных о клиентах коммерческих банков.

Об этом во время онлайн-брифинга заявила первый заместитель председателя Национального банка Катерина Рожкова.

Банки обязаны ежегодно в рамках финансового мониторинга обновлять данные о своих клиентах, но в связи с тем, что сейчас это крайне затруднено, НБУ решил не требовать выполнение этих норм, по крайней мере, пока не завершится карантин, вызванный пандемией коронавируса.

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Также Рожкова напомнила, что кредитные каникулы, действующие во время карантина — это не отмена обязательств должников. Проценты продолжают начистяться и в конце карантина должники должны будут гасить и задолженность, и проценты.

Кроме того, Замглавы НБУ отметила, что ряд банков решили продлить действие платежных карт во время карантина и призвала все банки поступить так же. Чтобы люди во время действия ограничительных мер не остались с недействительными платежными картами.

Напомним, 25 марта Кабинет министров продлил карантин по всей Украине до 24 апреля.