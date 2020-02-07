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Банки вчера, 19:53

НБУ разрешил иностранным банкам торговать гривней между собой

Такой шаг должен способствовать дальнейшему росту конкуренции и ликвидности на межбанковском валютном рынке

НБУ разрешил иностранным банкам торговать гривней между собой НБУ разрешил иностранным банкам торговать гривней между собой
Фото: РБК

Национальный банк Украины (НБУ) разрешил банкам-нерезидентам заключать договоры купли-продажи иностранной валюты за гривню между собой, осуществляя расчет через корреспондентские счета в украинских банках. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

"Отныне иностранные банки смогут не только заключать договоры купли-продажи иностранной валюты за гривню с любыми украинскими банками (вне зависимости от того, в каком банке открыт гривневый корреспондентский счет), но и проводить такие операции между собой, осуществляя расчет через корреспондентские счета в украинских банках", — говорится в сообщении центробанка.

Как отмечается в сообщении, такой шаг будет способствовать дальнейшему росту конкуренции и ликвидности на межбанковском валютном рынке, а также будет усиливать привлекательность гривневых активов для иностранных инвесторов".

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Изменения утверждены постановлением НБУ №16 от 6 февраля 2020 года "О внесении изменений в Положение о структуре валютного рынка Украины, условиях и порядке торговли иностранной валютой и банковскими металлами на валютном рынке Украины", которое опубликовано на сайте регулятора и вступает в силу 8 февраля 2020 года.

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Ранее Национальный банк Украины (НБУ) разрешил использование программных регистраторов расчетных операций (РРО) для валюто-обменных операций и отменил необходимость подписей и штампов на квитанциях.

 

 

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