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Валюта 20 минут назад

НБУ сохранит в тайне свои правила выхода на валютный рынок

По мнению Кирилла Шевченко, обнародованные критерии только развяжут руки для валютных спекуляций

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Национальный банк Украины (НБУ) не будет публиковать точные критерии, по которым Нацбанк определяет, когда ему нужно выходить на рынок с интервенциями.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

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По его словам, эти обнародованные критерии только развяжут руки для валютных спекуляций.

"Если участники рынка будут наперед знать, когда НБУ выходит на рынок, они будут использовать это для получения спекулятивных доходов. Экономика от этого ничего не выиграет", — отметил Шевченко.

Он подчеркнул, что внимательно отслеживает заявления политиков относительно курса национальной валюты.

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"В курсовой политике есть фактор ожиданий. И любые заявления влияют на настроения. Но для этого у нас и есть политика плавающего курса. В прошлом месяце мы продавали валюту, чтобы сглаживать колебания, а в августе уже наоборот покупаем излишки валюты с рынка в резервы. Кстати, с начала года у нас положительное сальдо интервенций более 800 млн долларов США", — сообщил глава Нацбанка.

Как сообщалось ранее, 12 августа, по сравнению с предыдущим днем, НБУ оставил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару почти без изменений —  он вырос с 27,6007 грн/доллар до 27,5982 грн/доллар.

Перед этим, 11 августа, НБУ укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару больше, чем на 4 копейки — с 27,6486 грн/доллар до 27,6007 грн/доллар.

По мнению руководителя отдела аналитики ГК Forex ClubАндрея Шевчишина, курс укрепился после того, как президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса в стране.

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