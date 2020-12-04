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Банки 60 минут назад

НБУ утвердил новые требования к вознаграждению членов правления и набсовета банков

В Нацбанке считают, что новый подход будет способствовать большей прозрачности принятия решений о вознаграждении

Фото: пресс-служба НБУ Фото: пресс-служба НБУ
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал документ о требованиях к положениям и отчетам о вознаграждении членов наблюдательного совета и правления банка.

Как сообщает пресс-служба НБУ, теперь требования положений и отчетов о вознаграждении регулируются отдельным Положением регулятора. В Нацбанке считают, что новый подход будет способствовать большей прозрачности принятия решений о вознаграждении.

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Разработкой положений и отчетов о вознаграждении занимается комитет по вознаграждению банка.

Положения и отчет о вознаграждении членов совета утверждается общим собранием участников/акционеров банка, а положение и отчет о вознаграждении членов правления — набсоветом банка.

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Положения и отчеты банк должен размещать на своей веб-странице. В годовом отчете банк отмечает информацию о суммах вознаграждения членам органов управления (отдельно по наблюдательному совету и правлении), которые были выплачены в течение отчетного финансового года.

Главные требования к положению о вознаграждении:

– прозрачность, понятность и ориентированность на избежание конфликта интересов в банке;

– соответствие политике управления рисками;

– соответствие созданной в банке системы распределения полномочий в принятии решений и корпоративному управлению;

– обоснованность вознаграждения по аналогичным рыночным показателям размеров и условий выплаты вознаграждения.

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Отчет о вознаграждении должен содержать следующую информацию:

– сумму вознаграждения, в том числе фиксированные и переменные составляющие;

– сроки фактической выплаты вознаграждения, их соответствие положению о вознаграждении;

– полное описание структуры всех составляющих вознаграждения;

– критерии оценки эффективности, по результатам достижения которых была начислена переменная вознаграждения.

Новое положение утверждено постановлением Правления Национального банка Украины от 30 ноября и вступает в силу с 4 декабря 2020 года.

Напомним, 1 октября Национальный банк Украины начал совместный проект с Национальным банком Польши и Банком Литвы.

В НБУ отметили, что это проект Twinning "Усиление институциональной и регуляторной способности Национального банка Украины с целью имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС".

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