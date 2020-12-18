НБУ: валовый внешний долг Украины увеличился до 81% ВВП

Валовый внешний долг Украины в течение III квартала 2020 года вырос на $0,2 млрд — до $122,8 млрд (по сравнению с началом года — на $1,1 млрд).

Относительно ВВП долг увеличился до 81,0% с 78,61% на конец II квартала, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

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Указано, что рост внешнего долга произошел за счет увеличения внешних обязательств частного сектора экономики, которые выросли на $1,4 млрд (до $71,1 млрд, или 46,9% от ВВП), в то время как долг государственного сектора сократился на $1,2 млрд и составил $51,7 млрд (34,1% от ВВП).

При этом отмечается, что внешние обязательства сектора общего государственного управления сократились на $1 млрд — до $44,9 млрд (29,6% от ВВП) за счет следующих факторов:

- чистых выплат по ОВГЗ перед нерезидентами на $0,7 млрд;

- чистого погашения кредитов правительству на сумму $0,6 млрд, в том числе $0,2 млн по кредитам Stаnd-by, EFF;

- чистых выплат по ОВГЗ на $0,2 млрд.

В свою очередь внешний долг центрального банка в III квартале 2020 года сократился на $171 млн и на конец III квартала 2020 года составлял $6,8 млрд (4,5% от ВВП).

По данным Нацбанка, объем внешних обязательств сектора других депозитных корпораций Украины в III квартале уменьшился на $0,2 млрд — до $4 млрд (2,7% от ВВП).

Тем временем объем внешнего долга других секторов экономики в течение III квартала 2020 года увеличился на $1,2 млрд до $53,5 млрд.

Ранее НБУ обнародовал календарь плановых платежей по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте. Согласно плану, правительство, центральный банк, предприятия и банки за IV квартал 2020 года должны выплатить $5,834 млрд.

Как сообщалось, государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 октября 2020 года составил $2,368 трлн грн или $83,27 млрд.

Напомним, за 9 месяцев 2020 года общий объем государственного и гарантированного государством долга увеличился на 347 млрд грн, или 17% и составил 2,3 трлн грн.