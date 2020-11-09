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Валюта 1 час назад

НБУ возобновил покупку валюты на межбанке: впервые за последние 2 месяца

Всего с начала 2020 года НБУ купил на межбанке валюты на $4,55 млрд и продал на $3,8 млрд

Фото: Википедия Фото: Википедия
Фото: Википедия

В течение недели 2-6 ноября 2020 года Национальный банк Украины продал на межбанковском валютном рынке $70 млн, а купил $41 млн.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

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Таким образом, Нацбанк возобновил покупку валюты впервые за последние два месяца — с недели 7-11 сентября.

Тем не менее, в течение недели снова наблюдалось отрицательное сальдо — $29 млн.

По данным центробанка, всего с начала года НБУ купил на межбанке валюты на $4,5 млрд и продал на $3,8 млрд.

Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила $748,8 млн.

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Как сообщалось, НБУ в течение сентября 2020 года продал на межбанковском валютном рынке $231,5 млн. При этом центробанк купил за месяц $34 млн. Таким образом, сальдо операций НБУ было отрицательным — минус $197,5 млн.

В течение октября снова наблюдалась чистая продажа валюты центробанком — $208,3 млн. За месяц НБУ ни разу не выходил с покупкой валюты.

Напомним, на прошлой неделе курс на межбанке снизился на 1,4% до 28,10 — 28,12 грн/доллар. Курс падает после практически непрерывного роста с начала сентября.

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