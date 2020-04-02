НБУ выиграл суд на 1,25 млн грн у банка "Портал"

В марте Верховный Суд отказал в удовлетворении требований истца об обжаловании решения Национального банка о применении меры воздействия к АО "Банк "Портал"и оставил в силе решение судов предыдущих инстанций об отказе в удовлетворении аналогичных исковых требований.

Как сообщает пресс-служба регулятора, в сентябре 2017 НБУ принял решение о наложении на АО "Банк "Портал" штрафа в размере 1,25 млн грн за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

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После этого банк обратился в Окружной административный суд города Киева с иском о признании этого решения противоправным и его отмене. Однако столичный админсуд отказал в удовлетворении административного иска.

Это судебное решение было обжаловано банком в апелляционном порядке в Шестом апелляционном административном суде, который также отказал в удовлетворении исковых требований банка, а решение суда первой инстанции оставил без изменений.

Не соглашаясь с решением судов предыдущих инстанций истец обратился в Верховный Суд Украины с соответствующей кассационной жалобой, которая судом кассационной инстанции была оставлена без удовлетворения, а решение судов предыдущих инстанций — без изменений.

В НБУ напоминают, что согласно статье 60 Директивы ЕС о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма, государства обеспечивают опубликование информации о принятых их компетентными органами решений о применении административного наказания или мероприятия за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга, а также — об обжаловании таких решений и любую дополнительную информацию о результатах такого обжалования.

Украина обязана имплементировать эту Директиву и публиковать такую информацию в соответствии с обязательствами перед ЕС и МВФ.

Как сообщалось ранее, в марте Нацбанк применил к четырем банкам меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.