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Банки 50 минут назад

НБУ выявил подозрительные финансовые операции в банках более чем на 13 млрд грн

Эти данные были получены во время проверок по вопросам финансового мониторинга и соблюдения требований валютного законодательства

НБУ выявил подозрительные финансовые операции в банках более чем на 13 млрд грн НБУ выявил подозрительные финансовые операции в банках более чем на 13 млрд грн
Фото: nv.ua

Национальный банк Украины в I квартале 2020 года передавал правоохранительным органам сведения, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности финучреждений.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Указано, что эти данные были получены во время проверок по вопросам финансового мониторинга и соблюдения требований валютного законодательства.

Так, по состоянию на 31 марта 2020 года в правоохранительные органы направлено по результатам:

— проверок по вопросам финансового мониторинга — 6 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков и небанковских финансовых учреждений на общую сумму свыше 13,5 млрд грн;

- валютного надзора — 3 письма о крупномасштабных операциях клиентов банков на общую сумму около $111,2 млн, 13,6 млн евро.

Вместе с тем, в течение I квартала 2020 года отправлено 2 сообщения о подозрительных финансовых операциях Национального антикоррупционного бюро Украины.

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Ранее сообщалось, что Нацбанк в течение I квартала 2020 года предоставлял доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере 36 раз.

Также известно, что НБУ привел порядок раскрытия банковской тайны в соответствие с нормами законодательства. Решение приняли после изменений в законодательство о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов.

Напомним, 23 апреля правление Национального банка Украины приняло решение снизить учетную ставку до 8% годовых с 24 апреля 2020 года.

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