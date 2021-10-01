НБУ выпустит монету в честь легендарного борца Поддубного

Национальный банк Украины с 5 октября вводит в обращение памятную монету номиналом 2 грн в честь 150-летия со дня рождения выдающегося борца Ивана Поддубного (1871-1949). Об этом говорится в сообщении центробанка.

Монета выполнена из нейзильбера, имеет диаметр 31 мм. Ее выпустят тиражом 35 тысяч штук.

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С одной стороны на ней изображены стилизованные сцены борьбы и композиция в виде медали-глобуса на ленте с надписью "Украинский богатырь" и "Чемпион чемпионов". С другой стороны изображен портрет самого спортсмена в чемпионской ленте.

Поддубный родился 8 октября (26 сентября по старому стилю) 1871 года на территории нынешнего Золотоношского района Черкасской области, происходил из рода запорожских казаков. Карьеру циркового атлета начал в 1896 году и впоследствии стал шестикратным чемпионом мира по греко-римской борьбе.

С 1927 года и до самой смерти в 1949 году Поддубный жил в Ейске (Краснодарский край России), где ныне имеется музей борца и памятник на его могиле в городском парке. Имел звания заслуженного артиста РСФСР и заслуженного мастера спорта СССР. В России, соответственно, его считают российским спортсменом.

О жизни Поддубного снято несколько фильмов, в том числе вышедшая в 2014 году российская драматическая лента с Михаилом Пореченковым в главной роли, прокат которой в Украине был запрещен.

Напомним также, что на днях возник скандал из-за выпуска НБУ памятных монет по случаю 80-летия трагедии в Бабьем Яру, на которых нет никаких упоминаний о евреях и Холокосте.