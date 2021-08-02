НБУ за неделю выкупил на межбанке $136 млн

Национальный банк Украины в течение недели 26 — 30 июля 2021 года выкупил на межбанке $136 млн.

При этом операций по продаже валюты регулятор не совершал, свидетельствуют данные НБУ.

Со всего объема операций по покупке валюты $80 млн Нацбанк выкупил по лучшему курсу (Matching), остальные — по единому курсу.

Указано, что всего с начала года Национальный банк выкупил на рынке $1,116 млрд, а продал $169,5 млн.

Сообщалось, что в течение недели 19 — 23 июля 2021 года НБУ выкупил на межбанке $32 млн, а операций по продаже регулятор не совершал.

Как известно, с 1 августа Национальный банк уменьшает плановые ежедневные объемы интервенций по покупке валюты на межбанке с $20 млн до $5 млн, потому что международные валютные резервы находятся на высоком уровне.

Напомним, в 2020 году НБУ выкупил на валютном рынке $4,93 млрд, а продал $3,89 млрд.

Ранее в Нацбанке сообщили, что на валютном рынке Украины в июле 2021 года преобладало ревальвационное давление, которое было обусловлено значительным предложением наличной иностранной валюты и продажей банками валюты из позиции.

Как сообщалось, правление Национального банка Украины 22 июля приняло решение повысить учетную ставку до 8% годовых с нынешних 7,5%.

Согласно новым расчетам так называемого индекса Биг Мака, исходя из стоимости бургера с таким названием в международной фастфуд-сети McDonald's американский доллар должен стоить в Украине 11,5 грн.

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