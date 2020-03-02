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Банки 1 час назад

НБУ заставит банки активизировать работу с непрофильными активами

Такие меры помогут освободить ресурсы, необходимые для кредитования и осуществления других банковских операций

НБУ заставит банки активизировать работу с непрофильными активами НБУ заставит банки активизировать работу с непрофильными активами
Фото: НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) с 2021 года водит поэтапное вычитание из регулятивного капитала банков стоимости имущества, которое не используется ими при осуществлении банковской деятельности.

Как отмечают в НБУ, такие изменения активизируют работу банков по реализации непрофильных активов, освободят ресурсы, необходимые для кредитования и осуществления других банковских операций.

Кроме того, Нацбанк уточнил порядок корректировки расчета регулятивного капитала на сумму неполученных начисленных доходов по ценным бумагам центральных органов исполнительной власти Украины, эмитированных в иностранной валюте.

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Эти изменения утверждены постановлением Правления Национального банка от 27 февраля 2020 года № 22 "О внесении изменений в Инструкцию о порядке регулирования деятельности банков в Украине".

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Постановление вступает в силу с 28 марта 2020 года.

Напомним, НБУ во втором полугодии 2020 года планирует ввести новый финансовый инструмент для оживления банковского кредитования в стране — процентный своп с банками. 

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