НБУ заставит банки активизировать работу с непрофильными активами

Национальный банк Украины (НБУ) с 2021 года водит поэтапное вычитание из регулятивного капитала банков стоимости имущества, которое не используется ими при осуществлении банковской деятельности.

Как отмечают в НБУ, такие изменения активизируют работу банков по реализации непрофильных активов, освободят ресурсы, необходимые для кредитования и осуществления других банковских операций.

Кроме того, Нацбанк уточнил порядок корректировки расчета регулятивного капитала на сумму неполученных начисленных доходов по ценным бумагам центральных органов исполнительной власти Украины, эмитированных в иностранной валюте.

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Эти изменения утверждены постановлением Правления Национального банка от 27 февраля 2020 года № 22 "О внесении изменений в Инструкцию о порядке регулирования деятельности банков в Украине".

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Постановление вступает в силу с 28 марта 2020 года.

Напомним, НБУ во втором полугодии 2020 года планирует ввести новый финансовый инструмент для оживления банковского кредитования в стране — процентный своп с банками.