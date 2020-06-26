В Україні запустили безкоштовний онлайн-курс, який допоможе підвищити фінграмотність

В четвер, 25 червня CSR Ukraine, експертна організація Центр "Розвиток КСВ" та платформа Career Hubонл презентували безкоштовний онлайн-курс "Фінансова грамотність. Як не дати гаманцю схуднути під час карантину"

Як відзначили експерти, згідно з даними за квітень 2020 року соціологічної групи "Рейтинг", 55% людей мають заощаджень менше, ніж на місяць, 17% — на 2 місяці, а 8 та 9 % на 3 місяці та півроку відповідно.

Низький рівень фінансової грамотності українців (нове дослідження фінансової грамотності в Україні, проведене з використанням методики Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), показало, що Україна разом з Польщею знаходиться на 30-ому та останньому місці у рейтингах) став особливо відчутним, як відзначили організатори курсу, під час нинішньої кризи, викликаної пандемією Covid-19.

Розробники онлайн-курсу "Фінансова грамотність" вважають, що витратити 10-15 хвилин в день на одне заняття курсу — "це хороша нагода для того, щоб навчитися правильно керувати своїми власними фінансами, планувати доходи і розходи і не опинитися у "борговій пастці".

Загалом, програма курсу складається з 8 занять — 8 лекцій і 7 тестів. Повний курс лекцій можна прослухати менше ніж за 2 години — без врахування часу на виконання тестів.

Вчать безкоштовно грамотності українців викладачі таких провідних українських університетів як Національний університет біоресурсів і природокористування України,Чернігівський Національний технологічний університет, Криворізький економічний інститут ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, Інститут банківських технологій та бізнесу Університету банківської справи, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова,Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Назви занять курсу: 1. Фінансове планування життя; 2. Сімейний бюджет; 3. Фінансова ігротека; 4 — 5. Фінтех; 6. Пасивний дохід; 7. Фінансові шахраї; 8. Як відкрити власну справу?

Робоча мова онлайн-курсу — українська. Окремі заняття тут можна вибирати на свій розсуд.

"Унікальність нашого онлайн-курсу в співпраці бізнесу і ВНЗ . Для того, щоб заняття увійшли в курс, викладачі обирали кращі заняття. Курс практичний. Часто в онлайн-курсах немає тестів. Тут є. І це добре. Тести допомагають запам"ятовувати", — зазначила на презентації курсу голова правління "Центр "Розвиток КСВ" Марина Саприкіна.

Цільовою авдиторією курсу визначені студенти 1 курсів неекономічних спеціальностей. "Коли починається доросле життя — багато викликів. Хочу щоб всі студенти першокурсники проходили цей курс", — каже Марина Саприкіна.

Згідно того ж дослідження фінансової грамотності в Україні за методикою ОЕСР рівень фінансової грамотності є найнижчим у віковій групі 18-24 роки (10,6 балів проти 12,1 у віковій групі 25-34 роки) і це є показником того, що пріоритетними мають стати ініціативи з фінансової грамотності для підлітків і молоді.

Самі українці рішуче підтримують викладання фінансової грамотності у школах — 70% хотіли б, щоб дітей навчали в школі, як розпоряджатися своїми фінансами.

Разом з тим, одна і викладачів курсу доцент НУБіП Марина Негрей переконана, що онлайн-курс "Фінансова грамотність" буде цікавим не тільки для першокурсників, але й дорослих.

Між тими хто найближчим часом успішно пройде онлайн-курс "Фінансова грамотність" організатори курсу обіцяють розіграти призи.