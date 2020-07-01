Искупаться не выйдет: в Одессе зацвело море, а Приазовье заполонили медузы (ФОТО)

Курортный сезон на украинских пляжах в разгаре, однако отдыхающим пока лучше не купаться — в Одессе зацвело море, а Приазовье заполонили медузы. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы.

Еще в субботу, 27 июня 2020 года, отдыхающие начали делиться фотографиями позеленевшей воды в Одессе. "Кто знает, что с морем?", — написал приезжий Николай Викнянский в Facebook, опубликовав соответствующее фото и видео, снятое с высоты.

Фото: Viknianskiy Nikolay / Facebook

В комментариях к посту пользователи сразу же пояснили, что так из-за жары цветут водоросли. Вскоре это подтвердило и ГУ Госпродпотребслужбы в Одесской области. "Вода на побережье Одессы внезапно загустела, как кисель, и стала изумрудной. Даже в открытом море появились огромные желто-зеленые пятна. Волны, которые нагнало ветром, покрасили в зеленый пляж и самих отдыхающих. При этом пугает не только цвет воды, но и ее запах", — рассказали в ведомстве, добавив — это объясняется тем, что к берегу прибило много водорослей, которые под воздействием высокой температуры воздуха начали разлагаться.

При этом служба призвала отдыхающих пока не купаться и даже отказаться на время от морепродуктов: "Ядовитые вещества, которые сопровождают "цветение" морской воды, способны накапливаться в организмах морских обитателей. Желательно воздержаться от потребления морской рыбы, мидий, которых выловили на одесском прибрежье и причерноморских лиманах".

В свою очередь, областной лабораторный центр Минздрава заявил, что вода возле пяти пляжей Одессы не соответствует санитарным показателям.

"В зонах рекреации морского водопользования Одессы и Одесской области (Овидиопольский, Лиманский, Белгород-Днестровский, Килийский, Татарбунарский районы) на санитарно-микробиологические показатели были исследованы 93 пробы морской воды, 13 из них не соответствовали нормативным требованиям. В частности, одесские пляжи на 10, 13 и 16 станциях Большого Фонтана, "Аркадия" и"Дельфин", — отметили в центре.

В то же время не самая благоприятная обстановка для купания и на пляжах Азовского моря. В понедельник, 29 июня, прошел шторм — после него к побережью Бердянска и Кирилловки принесло много медуз, сообщает "Апостроф".

Фото: "Апостроф"

Фото медуз отдыхающие публикуют в соцсетях, отмечая, что они "не слабо" жалят и мешают заходить в воду.