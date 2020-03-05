  • Главная
  • Политика и экономика
  • Финансы
  • Валюта
Валюта 40 минут назад

"Не время умирать": британцы выпустили самую крупную и дорогую монету в истории (ФОТО)

Монета посвящена последнему фильму о Джеймсе Бонде, который выйдет на экраны весной 2020 года

"Не время умирать": британцы выпустили самую крупную и дорогую монету в истории (ФОТО) "Не время умирать": британцы выпустили самую крупную и дорогую монету в истории (ФОТО)
Фото: Монетный двор Великобритании

Королевский монетный двор Великобритании представил набор золотых монет, в который входит самая дорогая и крупная монета в его истории. Об этом сообщает Лига. Финансы.

Вес этой монеты — 7 килограммов, диаметр — 18,5 см, номинальная стоимость — 7 000 фунтов стерлингов (почти 9 тысяч долларов).

Подпишитесь на канал DELO.UA

Кроме нее, в набор входят монеты весом в два и один килограмм. Набор посвящен последнему фильму о Джеймсе Бонде "Не время умирать", который выйдет на экраны весной 2020 года.

На монете выгравирован автомобиль Бонда — Aston Martin DB5 и номерной знак BMT 216A. Также изображены цифры 007 и пистолет вымышленного шпиона.

Читайте также:
НБУ вводит в оборот монеты номиналом 5 гривен (ФОТО)

Ранее Монетный двор Швейцарии отчеканил самую маленькую золотую монету в мире. На аверсе монеты — известное изображение Альберта Эйнштейна с высунутым языком и надписью 2020 год.

А Банк Литвы создал первую в мире коллекционную монету с блокчейном. Ее можно будет купить весной 2020 года. Новую монету посвятили дню подписания Акта независимости Литвы, который состоялся 16 февраля 1918 года. Монета будет иметь номинал в €19,18 и, несмотря на ее название, будет прямоугольником, по форме похожим на кредитную карту.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Украине стоит изучить британский опыт внедрения RAB-тарифов — международный эксперт
Украине стоит изучить британский опыт внедрения RAB-тарифов — международный эксперт
Бизнесмен Тиньков вышел под залог в 20 млн фунтов в Лондоне
Бизнесмен Тиньков вышел под залог в 20 млн фунтов в Лондоне
Netflix запустил Топ-10 самых популярных фильмов и сериалов для каждой страны
Netflix запустил Топ-10 самых популярных фильмов и сериалов для каждой страны
Загрузка...
Новое видео
Когда в Киеве можно будет пить воду из-под крана?

Новости дня

  1. Как меняется портрет трудового мигранта: кто из украинцев покидает страну в поисках работы

  2. В Украине зарегистрировано 6 подозрений на коронавирус — Минздрав

  3. Израильские ученые создали вакцину против китайского коронавируса

  4. Цены на электроэнергию взлетят в полтора раза — экс-глава "Укрэнерго"

  5. Инвестняня наоборот: кто стоит за давлением на бизнес Тараса Барщовского

Загрузка...