"Не время умирать": британцы выпустили самую крупную и дорогую монету в истории (ФОТО)

Королевский монетный двор Великобритании представил набор золотых монет, в который входит самая дорогая и крупная монета в его истории. Об этом сообщает Лига. Финансы.

Вес этой монеты — 7 килограммов, диаметр — 18,5 см, номинальная стоимость — 7 000 фунтов стерлингов (почти 9 тысяч долларов).

Подпишитесь на канал DELO.UA

Кроме нее, в набор входят монеты весом в два и один килограмм. Набор посвящен последнему фильму о Джеймсе Бонде "Не время умирать", который выйдет на экраны весной 2020 года.

На монете выгравирован автомобиль Бонда — Aston Martin DB5 и номерной знак BMT 216A. Также изображены цифры 007 и пистолет вымышленного шпиона.

Ранее Монетный двор Швейцарии отчеканил самую маленькую золотую монету в мире. На аверсе монеты — известное изображение Альберта Эйнштейна с высунутым языком и надписью 2020 год.

А Банк Литвы создал первую в мире коллекционную монету с блокчейном. Ее можно будет купить весной 2020 года. Новую монету посвятили дню подписания Акта независимости Литвы, который состоялся 16 февраля 1918 года. Монета будет иметь номинал в €19,18 и, несмотря на ее название, будет прямоугольником, по форме похожим на кредитную карту.