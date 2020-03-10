Нефьодов ответил на обвинения Зеленского

Глава таможни Максим Нефьодов заявил, что поступления в таможню уменьшились из-за замедления экономики, падения промышленности и изменения курса доллара.

Об этом он сообщил в интервью "Радио НВ".

"Мы же все понимаем, что фискальные органы — это не какая-нибудь копилка, которая просто печатает деньги, независимо ни от чего... Таможня собирает определенный процент от того импорта, который поступает в страну", — отметил Нефьодов.

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При этом он согласился с тем, что таможня должна работать как корректный калькулятор, не имеет права закрывать глаза на какое-то занижение таможенной стоимости, так называемый пересорт, когда одни товары подменяются другими, и тому подобное.

"Но говорить о том, что таможня может выполнять этот индикатив безотносительно к макроэкономическим параметрам — это просто математически неверно", — утверждает глава ГТС.

Нефьодов напомнил, что госбюджет на 2020 год составлялся еще летом прошлого года в совершенно иной макроэкономической ситуации. В частности, тогда курс был выше 27 грн/$ и при этом импорт активно рос, поэтому в бюджет 2020 года заложен средний курс 27 грн/$ и рост импорта на 11,3%. В то же время, по состоянию на сейчас, курс около 25 грн/$, и при этом импорт не только не растет, но и падает.

"Очень важно отметить, что проседают не те категории, где как раз есть контрабанда (одежда, обувь, телефоны, медицина). В таком случае можно было бы действительно упрекать таможню: "Как же так, украинцы вдруг стали потреблять меньше телефонов или носить меньше носков, это явно не соответствует действительности"... А падает, в первую очередь, импорт сырья", — подчеркнул руководитель таможни.

Также Нефьодов заявляет, что факторами, которые повлияли на поступления в таможню, является общее падение цен из-за замедления мировой экономики, и определенные проблемы с украинской промышленностью.

Напомним, 4 марта, в день голосования за новое правительство, президент Владимир Зеленский раскритиковал экономическую политику прошлого правительства и поступления в государственный бюджет от таможни.

"За 2 месяца нового года невыполнение госбюджета составляет 16 млрд грн, при этом 13 млрд из них — это провал поступлений от таможни. ... Нам рассказывают о решительном и бескомпромиссном бое с контрабандой, и сейчас выглядит так, что в этом бою контрабанда отправляет таможню в нокаут. Таможня должна собирать не лайки в фейсбуке, а деньги в казну", — отмечал Зеленский.