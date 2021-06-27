Министерства тратят десятки миллионов гривен на свои реестры, — глава Минцифры Федоров

Некоторые украинские министерства сегодня тратят десятки миллионов гривен на создание и поддержку работы своих реестров..

Об этом в интервью Delo.ua заявил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он отметил, что сегодня украинские базы данных находятся в плохом состоянии — многие реестры создавались необдуманно, без учета взаимодействия с другими реестрами".

"Вместо того, чтобы развивать базовые реестры, плодились отдельные реестры с отдельными сущностями. Например, во многих странах нет отдельного реестра ЗАГСов. У нас он есть и там фиксируется женат ли человек, когда он родился. Во многих странах эти данные хранятся на базе демографического реестра.", — отметил Федоров.

Чиновник добавил, что сейчас в Министерстве цифровой трансформации идет создание платформы для разворачивания реестров и в 2021 году правительство создаст первое большое количество реестров на этой платформе. По словам Федорова, это будет конструктор запуска реестров, который основан на open-source технологии.

"Он сразу учитывает все нюансы создания реестров, их защиты. Это IT-система, решение, инструмент который позволит любому государственному органу создать реестр с минимальным программированием, так называемым low-cod, имея бизнес-аналитика внутри. Это сэкономит большое количество денег, и позволит запускать реестры быстро. Сейчас некоторые министерства платят десятки миллионов гривен за создание и поддержку работы реестров. Здесь все может обходиться в десятки, а может и сотни раз дешевле", — подытожил он.

Напомним, ранее в Министерство цифровой трансформации Украины заявили о желании полностью убрать штамп о прописке в паспорте гражданина Украины, заменив его записью в соответствующем реестре.