NEOBANK для бизнеса запускает первый в Украине Customer Board

Первыми открыть счёт и протестировать новый продукт смогут предприниматели, которые подадут заявки и будут приняты в Сustomer Board — совет клиентов NEOBANK. Подать заявку на участие в Customer Board предприниматели могут, заполнив простую анкету по ссылке: business.neobank.one.

"NEOBANK — флагманский проект нашей финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions. Это качественно новый для Украины продукт, а потому на моменте релиза мы хотим, чтобы он был максимально приближен к идеалу. Именно поэтому мы решили привлекать к процессу создания непосредственных пользователей. Не только изучать customer experience, но и давать клиентам реальную возможность влиять на то, каким будет продукт", — отметила в своем Telegram-канале основатель экосистемы Елена Соседка.

До 12 апреля команда NEOBANK для бизнеса будет принимать заявки на участие в Сustomer Board. Главное требование для претендентов — быть зарегистрированным предпринимателем. При этом состав Customer Board будет формироваться так, чтобы обеспечить представление интересов максимально широкого круга предпринимателей как по профилю деятельности, так и географически.

До 12 мая участникам нужно будет удалённо открыть бизнес-счёт через приложение или десктоп-версию NEOBANK для бизнеса и начать пользоваться продуктом. Вносить свои предложения и замечания можно будет в закрытой группе на Facebook.

Для всех участников совета клиентов, которые откроют счёт до 12 мая, на постоянной основе будет действовать специальный тариф без абонплаты, а ещё их ждет золотая реферальная ссылка, подарки от NEOBANK за активность и рациональные предложения, персональные приглашения на закрытые мероприятия от банка, нетворкинг с командами разработчика NEOBANK и партнёрами, которые помогали в создании проекта: креативным агентством Banda, компанией Alty и другими компаниями — лидерами рынка.

"Наша задача в том, чтобы к Сustomer Board подключились активные предприниматели, которые готовы делиться своим опытом и хотят влиять на функциональность и удобство банка, в котором обслуживают свои бизнес-счета. Мы открыты к любому конструктивному фидбеку: критика, предложения, пожелания — всё приветствуется. Ценные идеи возьмём в проработку и реализуем. В будущем также будем советоваться с участниками совета клиентов при запуске новых продуктов и интеграциях с сервисами для бизнеса", — рассказала СЕО финтех-компании NEO.PRO Маргарита Побилец.

Запуск бета-версии NEOBANK для бизнеса запланирован на 12 апреля, совет клиентов начнет работать, как только он будет окончательно сформирован. Полномасштабный запуск первого в Украине цифрового банка для компаний и ФЛП запланирован на лето 2021 года.

Партнёром NEOBANK для бизнеса выступает международная глобальная компания платежных технологий Visa, которая поддерживает инновационные решения в сфере финтеха.

Напомним, NEOBANK для бизнеса — это цифровой банк для компаний и ФЛП, который предлагает максимально дистанционное обслуживание. Работает на лицензии ConcordBank. Разрабатывается на базе финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions в партнерстве с финтех-компанией NEO.PRO, креативным агентством Banda и компанией Alty. Также у банка есть продукт для физических лиц — NEOBANK для всех.