Неоправданные преимущества: эксперты раскритиковали банковскую реформу "Укрпочты"

Почтовый оператор "Укрпочта", получив банковские функции, также получит неоправданные преимущества в соответствующем секторе, что вызывает вопросы к логике реформы.

Так считают отраслевые эксперты, пишет РБК-Украина в статье "Деньги вместо посылок: что не так с созданием банка на базе "Укрпочты".

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Похожий проект (№6601) впервые был подан в 2017 году — в Раде зарегистрировали документ, но его раскритиковали в Главном научно-экспертном управлении ВРУ, и документ отозвали. В 2019 году был разработан новый проект — №2788, его передали на рассмотрение депутатам в январе 2020 года.

Важно отметить, что в последний раз такие функции "Укрпочта" имела при СССР. В те времена почтальоны разносили пенсии и отправляли переводы. В период независимости Украина имплементировала международные стандарты работы банков, и почта лишилась таких функций.

В проекте №2788 прописано, что "Укрпочте" разрешат обслуживать свои счета, вклады, обменивать валюту и т.д. При этом в проекте уже увидели ряд существенных недостатков, которые нивелируют эффект реформы. Главный минус — государство снова совершит антиконкурентное вмешательство в банковский сектор, монополизируя его. Также в проекте не прописали возможность контроля национального регулятора над реформированной "Укрпочтой", поскольку оператор не обеспечат статусом финансового учреждения. Таким образом НБУ не сможет устанавливать требования для работы оператора.

Большой вопрос, по мнению экспертов, вызывает предлагаемая система гарантий. Учреждение, согласно проекту, будет участвовать в ФГВЛ, но со льготой — оператор не будет платить сбор в размере 1% капитала. Уровень защиты вкладов, согласно мнению экспертов, это не повышает, лишь дает очередное преимущество "Укрпочте", а компенсации при возникновении проблем лягут на государство. Также, по мнению экспертов, есть сильные риски злоупотреблений в реформированной "Укрпочте".

Международные партнеры уже высказывают критические замечания по поводу реформы "Укрпочты", и могут задаться вопросом относительно природы преимуществ для оператора.

"Модель, которая предлагается, это outdating. Большинство стран ушло от нее. Можно найти очень мало стран, которые имеют почтовый аккаунт на балансе, страны уходят к агентской (модели). Мы бы не рекомендовали создавать модель, от которой мир отказался. Агентская модель имеет подмодели, которые можно эффективно использовать. Одна из моделей, которую предлагал Смелянский — чтобы "Укрпочта" имела собственный банк. Ее эффективно можно будет использовать в Украине", — комментировал ситуацию с проектом представитель Всемирного банка.

В Верховной Раде также высказали конструктивные замечания по законопроекту. "Не понимаю резона выпускать на рынок структуру, которая технически и профессионально к этому не готова. Давайте рассмотрим каждую страну отдельно. У них отдельные структуры в составе почтового оператора, с выполнением ключевых критериев, которые выполняют банки", — говорила народный депутат ВРУ Нина Южанина.

Таким образом, если наделять "Укрпочту" банковскими функциями, то следует либо создавать отдельную банковскую структуру, либо обязать оператора получить лицензию НБУ, отмечают эксперты.