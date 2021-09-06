Каким будет курс гривни, пока нерезиденты возвращаются в ОВГЗ, а НБУ скупает доллары

В понедельник, 6 сентября 2021 года, Нацбанк установил официальный курс гривни на уровне 26,9298 грн/доллар, 31,9684 грн/евро

За прошедшую банковскую неделю — с 30 августа по 3 сентября 2021 года — официальный курс гривни, устанавливаемый НБУ, снизился по отношению к доллару США с 26,929 грн/доллар до 27,0247 грн/доллар, к евро — с 31,6645 грн/евро до 32,0067 грн/евро.

Средний курс доллара в банках с понедельника по пятницу вырос с 26,85/27,04 грн/доллар до 26,88/27,05 грн/доллар, евро — с 31,50/31,85 грн/евро до 31,75/32,10 грн/евро

На межбанковском валютном рынке за пять банковских дней прошлой недели гривня укрепилась относительно доллара с 26,90/26,92 грн/доллар до 26,8750/26,8950 грн/доллар и просела относительно евро — с 31,7420/31,7602 грн/евро до 31,9490/31,97 грн/евро.

В целом первые дни сентября для украинской национальной валюты оказались непростым периодом. С 1 сентября доллар и евро начали резко укрепляться на всех сегментах валютного рынка. Так, только от начала торгов к закрытию на межбанке в первый день осени доллар подорожал на 7 копеек и вышел за психологическую отметку 27 грн/доллар, евро — на 20 копеек — и перешагнул в стоимости рубеж в 32 грн/евро.

Такое падение курса гривни многие аналитики рынка с оглядкой на сезонность — осенью гривня, как правило, начинает дешеветь — в конце дня 1 сентября называли началом периода девальвации украинской валюты. Однако уже на второй день сентября ситуацию на валютном рынке изменил выход на межбанк крупных продавцов иностранной валюты. Предложение по ней резко превысило спрос, а соответственно, и курс гривни начал подниматься. Выправлять ситуацию вышел Нацбанк, который, по подсчетам аналитика RoboForex Андрея Гойлова, выкупил около 5 млн долларов "излишка" предложения. Как результат, торги четверга по валютной паре доллар/гривня завершились на уровне 26,98 грн/доллар, курс евро ослаб до отметки 31,99 грн/евро.

Своими интервенциями регулятор сдерживал укрепление курса гривни и 3 сентября купил на межбанке еще 5 млн долларов. Несмотря на это гривня все же смогла укрепиться в последний банковский день прошлой недели от начала к окончанию торгов на 7,5 копейки относительно доллара: с 26,95/26,97 грн/доллар до 26,875/26,895 грн/доллар и на 6 копеек — с 32,01/32,03 грн/евро до 31,95/31,97 грн/евро — относительно евро.

Между тем, текущее укрепление гривни Андрей Гойлов считает временным. Мотивирует это тем, что предложение гривни со стороны импортеров будет лишь нарастать.

Солидарен в таком прогнозе и руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин. "Ожидаем, что гривня некоторое время останется около 27 грн/доллар, после чего возобновит снижение в связи с сезонными факторами", — говорит он.

Наряду с этим Андрей Шевчишин отмечает активность нерезидентов, которые в конце прошлой недели нарастили свои позиции в ОВГЗ на 144 млн гривен после шести дней беспрерывного оттока на 3,3 млрд гривен.

Негативным фактором доя рынка аналитик Forex Club видит отказ России продлить мандат миссии ОБСЕ на Донбассе, что может свидетельствовать о возможных перспективах эскалации конфликта.

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Ожидаемо влияние на валютный рынок в Украине будут иметь и результаты договоренностей президента Украины Владимира Зеленского, который провел несколько дней рабочей поездки в США.

Отметим, в своих прогнозах на осень оптимистичным сценарием для гривни эксперты называют диапазон колебаний среднего курса продажи доллара США в рамках 26,55-26,8 грн/доллар. Умеренный сценарий — диапазон 26,7-27,15 грн/доллар. Негативный сценарий — диапазон 26,95-27,6 грн/доллар.

По итогам января-августа 2021 года, согласно Bloomberg, гривня заняла 6 место по уровню укрепления к доллару США среди мировых валют.

За три месяца лета курс гривни вырос на всех сегментах валютного рынка в среднем на 2,2%.